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Кому грозит опасность, когда ребенок катается верхом на собаке: ответ кинологов

Кинологи рассказали, кому грозит опасность при езде на собаке

2:23
Зоосфера » Собаки

Один из наиболее "поразительных" моментов, который часто появляется в интернете, — это снимки детей, сидящих верхом на своих домашних собаках. Люди, смотря на такие милые картины, редко задумываются о возможных последствиях для собаки. Им может показаться, что главное — это обеспечить безопасность ребенка, чтобы он не упал или не был укушен собачьими зубами.

Кинологи рассказали, кому грозит опасность при езде на собаке
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако, что на самом деле важно — это не то, о чем большинство заботится. Чаще всего, такие снимки передают идею, что собака большая, добрая, сильная и т. д., и поэтому ее спина может выдержать ребенка. Многие дети сами тянутся сесть верхом на собаку, а если нет, то родители ставят их туда. Им мало волнует, хочет ли собака этого или может ли выдержать такую нагрузку. Однако правильный владелец собаки был бы обеспокоен тем, что такие действия могут привести к травмам питомца, таким как вывих позвоночника, растяжение спинных мышц или грыжа межпозвоночного диска.

Как можно определить, что собака получила травму от таких "покатушек"? Если после игры с ребенком на спине собаки животное не может самостоятельно спуститься с лестницы, начинает скулить и его движения кажутся затрудненными, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. В случае травмы, препараты от боли могут помочь. Однако иногда это не достаточно, и приходится прибегать к МРТ, что является дорогой процедурой и требует наркоза. Рентген не всегда позволяет выявить серьезные повреждения, такие как переломы или вывихи.

Некоторые могут спросить: "Но ведь собаки используются для переноски грузов, правда же?".

Да, собак можно обучить переносить легкие грузы, но для этого используется специальная амуниция, которая равномерно распределяет нагрузку по спине животного. Кроме того, вес груза не должен превышать 20% от веса собаки, а для неподготовленных животных — не более 10%. Собакам до двух лет нельзя нагружать вообще.

Учитывая, что даже самые крупные собаки весят от 60 до 70 кг, даже ребенок весом 12 кг может быть слишком тяжелым для них. Неужели один "милый" снимок стоит риска для здоровья четвероногого друга? Вместо того чтобы кататься на собаке, можно наслаждаться обществом и дружбой с ней, пользуясь ее охраной и преданностью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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