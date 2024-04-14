Как не измотать и порадовать свою собаку: идеальное время прогулок официально названо

Кинологи назвали идеальное время прогулки с собакой

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулки представляют собой значимую часть жизни любой домашней собаки. Это не просто необходимость для туалета, но и способ поддержания физической формы и здоровья питомца.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Для собаки прогулки означают возможность находиться на свежем воздухе от полутора до двух часов в день. Это время не только для прогулок на поводке рядом с хозяином, но и для физических упражнений. Естественно, длительность и интенсивность прогулок зависят от различных факторов, включая породу, возраст и общее состояние здоровья собаки.

Кроме поддержания физической формы, регулярные прогулки способствуют позитивному эмоциональному состоянию питомца. Они помогают собаке лучше социализироваться, не бояться окружающего мира и легче адаптироваться к переменам, таким как переезд на новое место жительства вместе с хозяевами. Регулярные прогулки, сочетающиеся с тренировками и обучением различным командам, могут значительно улучшить поведение и общее самочувствие питомца.

Собаки различных пород и с разным уровнем активности требуют разного времени на прогулки. Гиперактивные породы, такие как лайки, овчарки и лабрадоры, нуждаются в длительных прогулках продолжительностью не менее двух часов в день. Для менее активных пород, например, декоративных, достаточно и 30 минут на свежем воздухе.

Возраст собаки также влияет на продолжительность и интенсивность прогулок. Пожилым или больным собакам может быть достаточно и 20 минут спокойной прогулки в день, в то время как молодым щенкам нужны более короткие, но более частые выходы на улицу. Понаблюдав за поведением и активностью собаки, можно определить, достаточно ли ей прогулок для ее благополучия.