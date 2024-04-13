Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку

Московский зоопарк показал посетителям панду Катюшу

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глава Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась увлекательными моментами из жизни панды Катюши в последний пятничный день, 12 апреля.

Фото: Openverse by Mike Johnston is licensed under CC BY 2.0

На записи видно, как пушистый медвежонок сначала размышляет, усевшись на деревянной лестнице. Затем, с решимостью, спускается в просторный вольер, но скоро возвращается на свою излюбленную позицию. По всей видимости, Катюша еще не готова к встрече с посетителями.

"Ну что ж, я же девочка, пусть мои гости немного подождут", — гласит подпись к видео.

Также на этой неделе директор зоопарка поделилась видео, демонстрирующим обед Катюши и ее матери, Диндин. Вначале медвежонок осторожно спускается по лестнице, затем присоединяется к своей маме за обедом. Катюша не стесняется и выбирает лучшие кусочки для себя.

Акулова также опубликовала видео, на котором Катюша изучает новую деревянную конструкцию. Панда с интересом карабкается под "лавочку" и повторяет движения Тома Круза, знаменитого актера из шпионских боевиков.

В одном из последних интервью генеральный директор зоопарка рассказала о трудностях, с которыми столкнулись панды Диндин и Жуи при зачатии малышки Катюши.