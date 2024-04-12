Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайская ассоциация обвиняет Евросоюз в нечестности при расследовании по электромобилям
Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру
Не просто космос: астероиды, названные в честь кинозвёзд
Как сделать так, чтобы макароны не слипались? Две хитрости от кулинарного эксперта
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
Роберт Де Ниро и его партнерша появились на приеме в Белом доме
Пилоты рассказали, как всегда выходить из самолета первым
Упражнения для улучшения подвижности всего тела
Почему совместный туризм полезен для оздоровления отношений
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык

Стало известно, как извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу

1:19
Зоосфера » Кошки

Некоторые действия могут случайно причинить болезнь вашему мурлыке — даже самый внимательный хозяин не застрахован от этого. Если такое произошло, важно правильно реагировать.

Стало известно, как извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проигнорировать случившееся нельзя. Ведь ваша кошка может подумать, что это было сделано специально. Но спугнутому питомцу будет трудно осознать, что вы не хотели ему зла.

Настойчивое преследование, чтобы догнать бегущего кота, также неправильно. Это может усугубить ситуацию, и кошка подумает, что вы начали преследование.

Так что нужно выбрать другой подход. Во-первых, учтите возраст своего питомца.

Если ваш котенок маленький, он, скорее всего, не убежит далеко. Вы можете сразу же взять его на руки.

Воспользуйтесь этой возможностью, прижмите его к себе и погладьте. Это поможет успокоить питомца и снять напряжение.

Если вы имеете дело с взрослым котом, не пытайтесь его догнать.

Лучше всего сесть на корточки, чтобы выглядеть менее угрожающе, и вслух извиниться перед спрятавшимся питомцем. Ваш голос должен быть мягким, ласковым и спокойным.

Хотя слова могут не поняться вашему питомцу, он может уловить вашу интонацию.

Затем протяните руки в его сторону и позвать к себе. Потом можно угостить его чем-то вкусным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру
Как сделать так, чтобы макароны не слипались? Две хитрости от кулинарного эксперта
Не просто космос: астероиды, названные в честь кинозвёзд
Роберт Де Ниро и его партнерша появились на приеме в Белом доме
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
Пилоты рассказали, как всегда выходить из самолета первым
Упражнения для улучшения подвижности всего тела
Почему совместный туризм полезен для оздоровления отношений
Мэтью Льюис благодарит Джоан Роулинг за карьеру, созданную благодаря "Гарри Поттеру"
Диетолог Пономарева: протеиновые коктейли могут навредить почкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников