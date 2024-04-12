Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык

Стало известно, как извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые действия могут случайно причинить болезнь вашему мурлыке — даже самый внимательный хозяин не застрахован от этого. Если такое произошло, важно правильно реагировать.

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Проигнорировать случившееся нельзя. Ведь ваша кошка может подумать, что это было сделано специально. Но спугнутому питомцу будет трудно осознать, что вы не хотели ему зла.

Настойчивое преследование, чтобы догнать бегущего кота, также неправильно. Это может усугубить ситуацию, и кошка подумает, что вы начали преследование.

Так что нужно выбрать другой подход. Во-первых, учтите возраст своего питомца.

Если ваш котенок маленький, он, скорее всего, не убежит далеко. Вы можете сразу же взять его на руки.

Воспользуйтесь этой возможностью, прижмите его к себе и погладьте. Это поможет успокоить питомца и снять напряжение.

Если вы имеете дело с взрослым котом, не пытайтесь его догнать.

Лучше всего сесть на корточки, чтобы выглядеть менее угрожающе, и вслух извиниться перед спрятавшимся питомцем. Ваш голос должен быть мягким, ласковым и спокойным.

Хотя слова могут не поняться вашему питомцу, он может уловить вашу интонацию.

Затем протяните руки в его сторону и позвать к себе. Потом можно угостить его чем-то вкусным.