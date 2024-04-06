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Прокачать мозг с помощью собаки: как поглаживание питомца влияет на лобную долю мозга

Ученые из Швейцарии выяснили, что наличие собаки влияет на мозг хозяина

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Зоосфера » Собаки

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что взаимодействие с собаками оказывает положительное воздействие на здоровье людей. В своем исследовании ученые из Университета Базеля проанализировали активность мозга во время физического контакта с животными.

Ученые из Швейцарии выяснили, что наличие собаки влияет на мозг хозяина
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование показало, что при поглаживании собаки человек активирует определенную область мозга, ответственную за социальное взаимодействие и эмоции.

Для проведения эксперимента было выбрано 19 добровольцев разного пола. Им предложили наблюдать за собакой, лежать с ней и гладить.

Параллельно с этим измерялась активность различных частей мозга участников. Обнаружено, что во время физического контакта с животным уровень оксигенированного гемоглобина, общего гемоглобина и насыщение кислородом у добровольцев возрастал.

Эти результаты подтверждают положительное воздействие питомцев на психическое здоровье людей и их терапевтическую роль.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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