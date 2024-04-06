Прокачать мозг с помощью собаки: как поглаживание питомца влияет на лобную долю мозга

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что взаимодействие с собаками оказывает положительное воздействие на здоровье людей. В своем исследовании ученые из Университета Базеля проанализировали активность мозга во время физического контакта с животными.
Исследование показало, что при поглаживании собаки человек активирует определенную область мозга, ответственную за социальное взаимодействие и эмоции.
Для проведения эксперимента было выбрано 19 добровольцев разного пола. Им предложили наблюдать за собакой, лежать с ней и гладить.
Параллельно с этим измерялась активность различных частей мозга участников. Обнаружено, что во время физического контакта с животным уровень оксигенированного гемоглобина, общего гемоглобина и насыщение кислородом у добровольцев возрастал.
Эти результаты подтверждают положительное воздействие питомцев на психическое здоровье людей и их терапевтическую роль.
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