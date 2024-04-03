Зачем хозяева мажут котам лапы сливочным маслом: удивительный трюк, который работает

Опытные владельцы кошек знают один полезный совет, который помогает решить распространенную проблему.
Часто питомцы отказываются спать ночью и предпочитают бегать туда-сюда. Это беспокойство кошек мешает хозяевам нормально выспаться. Иногда кошки становятся особенно активными уже в 4 утра, что не приносит радости их владельцам.
Существует оригинальный способ приучить питомцев к сну ночью, который требует всего лишь небольшого количества сливочного масла — буквально капли.
Вечером достаточно намазать этим продуктом все 4 лапы кошки. После этого животное будет долго лизать свои лапы, утомится и заснет.
Однако нужно быть бдительным, чтобы питомец не размазал масло по полу, а именно начал лизать лапы. Существует и другой метод — обмочить хвост кошки в воде.
Принцип такой же, но существует риск, что животное проглотит шерсть, что может привести к другим проблемам. Поэтому метод с использованием сливочного масла более предпочтителен для опытных владельцев.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.