Зачем хозяева мажут котам лапы сливочным маслом: удивительный трюк, который работает

Опытные кошатники поделились лайфхаком

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Опытные владельцы кошек знают один полезный совет, который помогает решить распространенную проблему.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Часто питомцы отказываются спать ночью и предпочитают бегать туда-сюда. Это беспокойство кошек мешает хозяевам нормально выспаться. Иногда кошки становятся особенно активными уже в 4 утра, что не приносит радости их владельцам.

Существует оригинальный способ приучить питомцев к сну ночью, который требует всего лишь небольшого количества сливочного масла — буквально капли.

Вечером достаточно намазать этим продуктом все 4 лапы кошки. После этого животное будет долго лизать свои лапы, утомится и заснет.

Однако нужно быть бдительным, чтобы питомец не размазал масло по полу, а именно начал лизать лапы. Существует и другой метод — обмочить хвост кошки в воде.

Принцип такой же, но существует риск, что животное проглотит шерсть, что может привести к другим проблемам. Поэтому метод с использованием сливочного масла более предпочтителен для опытных владельцев.