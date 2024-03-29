Весна наступает: три скрытые опасности, которые поджидают вашего питомца на улице

Названы три главные опасности, которые подстерегают собак весной

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приходом весны и тепла многие люди проводят больше времени со своими питомцами на свежем воздухе. Однако важно помнить о том, что в этот период собакам грозят опасности. Поэтому при выгуле животных следует соблюдать определенные меры предосторожности.

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Весной клещи просыпаются после зимней спячки, и это время является особенно опасным, так как они могут быть переносчиками различных опасных заболеваний. Поэтому рекомендуется обрабатывать животных специальными средствами от клещей и избегать прогулок в лесных и высокотравных зонах. После возвращения домой важно осмотреть питомца на наличие клещей.

Весной, когда снег тает, на поверхность выходят различные предметы, такие как бутылки, стекла и другие опасные для животных вещи. Важно следить, чтобы питомец не получил травму или не проглотил что-то опасное на улице.

Также стоит помнить, что весной растения часто обрабатываются химическими средствами, которые могут быть токсичны для собак. Необходимо избегать контакта с такими растениями и следить за тем, чтобы питомец не съел их.

Еще одной опасностью весеннего периода является аллергия на цветущие растения и пыльцу. У животных могут возникать высыпания, зуд и насморк. Поэтому рекомендуется избегать гулять в местах с высокой концентрацией пыльцы и после прогулок тщательно мыть морду и лапы питомца.