Капли или таблетка от клещей? Зооинженер поставила точку в вечном споре собачников о выборе эффективного препарата

Зоотехник Базаркина раскритиковала таблетки от клещей и призвала использовать капли и ошейники

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Капли, ошейники и специализированный шампунь — самые лучше средства от клещей для собак. Точку в споре о выборе эффективного и безопасного препарата от паразитов в беседе с Pravda. Ru назвала зооинженер Наталья Базаркина.

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"Ни в коем случае не таблетки. Таблетки — это реклама. Клиники должны спонсировать и чтобы реклама была. Они сажают печень. Потом вы посмотрите на вскрытии, что творится с животным", — сказала она.

По словам Базаркиной, именно капли обрабатывают всю поверхность животного.

Я всегда действую три в одном. Ошейник, шампунь. Сначала я их мою от этих паразитов, потом надеваю ошейники. У меня много собак. Естественно, они будут снимать ошейники. И тогда я прибегаю к этим капелькам на холку. И не на холку, а я делаю вдоль всего тела. Таблетки — нет. Это яд, — заключила она.

Ранее сообщалось, что в 22 регионах России отмечена активность клещей.