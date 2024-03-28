Клещи уже проснулись в 22 регионах, есть случаи заражений — берегитесь

Уже в 22 регионах России отмечена активность клещей, сообщили в четверг "Известия", изучившие статистику Роспотребнадзора.
Укушенные опасными кровососущими пациенты обращались к медикам в Курганской, Самарской, Кировской, Волгоградской, Челябинской областях и других субъектах РФ.
В Крыму таких обращений уже порядка 40.
"Около 40 случаев — это те, кто обратились за снятием клеща в медорганизации и в наше учреждение для видовой идентификации — переносит ли он инфекционные заболевания или нет", — уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
По данным "Гемотеста", заражёнными оказались 5% клещей.
"11% оказались переносчиками анаплазмоза, 7% — боррелиоза, 5% — эрлихиоза. А вот клещевого энцефалита пока не было", — рассказали в лаборатории.
Клещевой энцефалит — вообще большая редкость. Но лечения от него нет, только вакцинация, предупредил врач-инфекционист "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.