Клещи уже проснулись в 22 регионах, есть случаи заражений — берегитесь

"Известия": в 22 регионах России отмечена активность клещей

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Уже в 22 регионах России отмечена активность клещей, сообщили в четверг "Известия", изучившие статистику Роспотребнадзора.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Укушенные опасными кровососущими пациенты обращались к медикам в Курганской, Самарской, Кировской, Волгоградской, Челябинской областях и других субъектах РФ.

В Крыму таких обращений уже порядка 40.

"Около 40 случаев — это те, кто обратились за снятием клеща в медорганизации и в наше учреждение для видовой идентификации — переносит ли он инфекционные заболевания или нет", — уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

По данным "Гемотеста", заражёнными оказались 5% клещей.

"11% оказались переносчиками анаплазмоза, 7% — боррелиоза, 5% — эрлихиоза. А вот клещевого энцефалита пока не было", — рассказали в лаборатории.

Клещевой энцефалит — вообще большая редкость. Но лечения от него нет, только вакцинация, предупредил врач-инфекционист "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.