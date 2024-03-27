Эти процедуры необходимо сделать с котом перед летом: начинайте уже сейчас

Лето — время радости и активности, не только для нас, но и для наших питомцев. Подготовка кота к летнему сезону играет ключевую роль в обеспечении его комфортного и безопасного времяпрепровождения. Вот несколько важных процедур, которые необходимо провести для того, чтобы ваш пушистый друг мог наслаждаться летом наравне с вами.
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Ветеринарный осмотр и вакцинация: перед наступлением лета необходимо посетить ветеринара для полного осмотра и обновления вакцинации. Это позволит убедиться, что ваш кот здоров и готов к активному времени года. Вакцинация защитит его от опасных инфекций, передающихся через укусы насекомых, таких как бешенство и лептоспироз.
Профилактика блох и клещей: летом риск заражения блохами и клещами увеличивается. Проведите профилактическое лечение, используя средства, рекомендованные ветеринаром. Это поможет избежать дискомфорта для вашего питомца и защитит его от опасных заболеваний, передаваемых насекомыми.
Уход за шерстью: летом коты могут терять свою шерсть чаще из-за высоких температур. Регулярная расческа поможет избежать образования комков и снизить риск образования шерстяных шариков в желудке вашего питомца. Кроме того, это сделает процесс линьки более комфортным для вашего кота.
Создание комфортного места для отдыха: летом вашему коту также нужно место, где он сможет укрыться от жары и отдохнуть. Обеспечьте ему доступ к прохладным местам в доме, установите лежанку в тени на улице или даже рассмотрите возможность установки кондиционера в помещении, где ваш питомец проводит больше времени.
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