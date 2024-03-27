Это самые агрессивные собаки: не вздумайте их покупать — дети будут в безопасности

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Кинологи назвали самые агрессивные породы собак

1:46
Зоосфера » Собаки

Собаки, безусловно, являются верными друзьями человека, однако некоторые породы приобрели репутацию агрессивных. Мифы и предрассудки иногда мешают объективно оценивать характер животного. Давайте взглянем на самые "агрессивные" породы собак и разберемся, насколько они на самом деле опасны.

Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Питбультерьер

Питбультерьеры долгое время страдали от неправильного представления о своей агрессивности. Однако собаки этой породы изначально были выведены для борьбы с быками, что требовало от них силы и стойкости. Вместе с правильным воспитанием и социализацией, питбультерьеры могут быть добрыми и преданными партнерами.

Ротвейлер

Ротвейлеры славятся своей защитной природой и преданностью своей семье. Они могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу для своего окружения, что делает их отличными сторожевыми собаками. Однако правильное воспитание и обучение играют ключевую роль в формировании их поведения.

Доберман

Доберманы обладают высоким интеллектом и энергией. Их решительность и уверенность могут ошибочно восприниматься как агрессия. Однако с правильным подходом и тренировкой, они становятся послушными и преданными компаньонами.

Хаски

Хаски, изначально выведенные для работы в северных условиях, могут проявлять некоторые агрессивные черты из-за своего независимого характера. Однако с достаточным физическим и умственным стимулом, они становятся прекрасными дружелюбными собаками.

Американский бульдог

Хотя американские бульдоги имеют мощную и мускулистую внешность, они обычно дружелюбны и любят детей. Их агрессивное поведение чаще всего вызвано недостатком социализации или недопониманием их потребностей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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