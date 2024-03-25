Идеально чистый пес: инструкция о том, как правильно помыть питомца

Мытье собаки может быть задачей, вызывающей много вопросов и неудобств как для вас, так и для вашего питомца. Однако с правильным подходом и немного терпения вы можете сделать это процессом комфортным как для себя, так и для вашего пушистого друга.
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Прежде чем начать процесс, убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование: шампунь для собак, мягкая губка или щетка, полотенце, и, если это возможно, душ или ванна. Также убедитесь, что ваша собака спокойна и расслаблена.
Расчешите шерсть: используйте щетку, чтобы разгребать шерсть вашей собаки перед мытьем. Это поможет удалить сухие клочки грязи и скопившиеся волосы, облегчая процесс мытья.
Подготовьте ванну или душ: если у вас есть возможность, поместите собаку в ванну или душ. Убедитесь, что вода комфортной температуры, не слишком горячая и не слишком холодная.
Намочите шерсть: осторожно намочите шерсть вашей собаки, избегая попадания воды в её уши и глаза. Используйте чашу или душевой насадкой с мягким потоком.
Нанесите шампунь: нанесите небольшое количество шампуня для собак на шерсть и тщательно разотрите, образуя пену. Избегайте контакта с глазами и ушами.
Тщательно смойте: тщательно смойте весь шампунь с шерсти собаки, убедившись, что вода чистая. Не оставляйте остатков шампуня, так как это может вызвать раздражение кожи.
Вытрите шерсть: осторожно вытрите шерсть вашей собаки мягким полотенцем. Помогите ей высушиться, избегая создания сквозняков или использования фена, который может испугать её.
Наградите их: по завершении процесса поощрите вашу собаку лаской или лакомством. Это поможет укрепить позитивное восприятие процедуры и сделает её более приятной в следующий раз.
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