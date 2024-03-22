Мартовский кот: как отвлечь его и заставить перестать мяукать в период спаривания

Врачи рассказали, как отвлечь кота в период спаривания

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мяуканье котов в период спаривания может быть не только раздражающим для вас, но и для окружающих. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить это поведение и обеспечить комфорт как вам, так и вашему питомцу.

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Ранняя кастрация или стерилизация: одним из самых эффективных способов предотвращения нежелательного поведения котов в период спаривания является кастрация для котов и стерилизация для кошек. Эти процедуры снижают уровень гормонов, ответственных за сексуальное влечение, что часто ведет к уменьшению "мяуканья" и стремлений к спариванию.