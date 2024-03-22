Как читать мысли вашего кота: секреты расшифровки его глаз, которые помогут укрепить вашу связь

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Эксперты рассказали, как понять настроение кошки по ее глазам

1:25
Зоосфера » Кошки

Взгляд — отражение души, гласит известное высказывание. Но оказывается, это утверждение применимо не только к людям, но и к нашим милым домашним животным.

Эксперты рассказали, как понять настроение кошки по ее глазам
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Через глаза своей кошки владелец легко может проникнуть в ее настроение и эмоциональное состояние.

Главное — разбираться в том, какие именно сигналы передает внешний вид питомца.

Итак, что означает, когда глаза кошки широко раскрыты? Если пушистик широко открывает свои глаза, смотря на что-то, то это явный признак его заинтересованности в наблюдаемом объекте.

Если ваш любимец смотрит на вас с таким взглядом, это можно с уверенностью интерпретировать следующим образом: ваш питомец любит вас и активно интересуется вашим состоянием и настроением.

А что если кошка прищуривается? Легкое прищуривание — это плохой знак, свидетельствующий о неудовлетворенности питомца чем-то. Если ваш кот проявляет такое поведение, лучше оставить его в покое. Ему, вероятно, не до игр и ласк, и в такой момент он предпочитает избегать общения.

И наконец, что означает, когда глаза кошки прикрыты? Этот жест свидетельствует о том, что вашему пушистику нужен отдых, он устал и хочет расслабиться.

Естественно, в такие моменты не стоит беспокоить животное или создавать лишний шум — дайте ему возможность отдохнуть и восстановить силы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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