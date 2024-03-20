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Задумайтесь, любители животных: это основные причины, почему ваша собака поедает собственные фекалии

Ветеринары объяснили, почему собаки едят собственные фекалии

2:06
Зоосфера » Собаки

Собаки, безусловно, могут представлять собой загадку своим владельцам. Одно из наиболее шокирующих и отталкивающих поведений, которые они могут проявлять, — это поедание своих собственных фекалий. Хотя это может вызывать отвращение у людей, это поведение важно понимать и исследовать. В данной статье мы рассмотрим несколько возможных причин, по которым собаки могут принимать такое странное поведение.

Ветеринары объяснили, почему собаки едят собственные фекалии
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Инстинкт

Сначала следует обратить внимание на то, что для диких собак поедание фекалий может быть частью их естественного поведения. В дикой природе это может помочь им избежать привлечения хищников или скрыть следы своего присутствия от конкурентов. Этот инстинкт может переноситься и на домашних собак, особенно на тех, которые имеют в своем генетическом наследии признаки диких предков.

Потребность в недостающих питательных веществах

Если собака не получает достаточно питательных веществ из своей еды, она может искать их в других источниках, включая собственные фекалии. Это особенно вероятно в случае, если собака находится на строгой диете или ест неполноценные продукты. Некоторые владельцы собак также отмечают, что повышенное потребление калов наблюдается у собак с недостатком ферментов или других пищеварительных проблем.

Реакция на стресс

Собаки, как и люди, могут реагировать на стресс, тревогу или скучные условия среды. Поедание своих фекалий может быть одним из способов, которыми они пытаются привлечь внимание или справиться со своими эмоциями. Это может быть особенно вероятно у собак, которые оставлены в одиночестве на длительные периоды или не получают достаточно стимуляции.

Медицинские причины

Наконец, стоит отметить, что поедание фекалий может быть признаком медицинских проблем, таких как паразитарные инфекции, проблемы с пищеварением, дефицит ферментов или другие заболевания. Если у вашей собаки наблюдается повышенное потребление своих отходов, важно обратиться к ветеринару для проведения тщательного медицинского обследования.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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