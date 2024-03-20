Мрут так, как не мрут мухи: ученые назвали животных, у которых самая короткая жизнь

Наша планета населена многочисленными видами животных, обитающими в различных уголках — на суше, в воде, в воздухе и под землей. Продолжительность их жизни варьируется: от нескольких десятков лет до всего лишь нескольких часов.
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Морские свинки: это домашние грызуны, несмотря на свое название, они не связаны ни с морскими созданиями, ни со свиньями. Обычно живут 3-4 года, но из-за слабого иммунитета часто сталкиваются с болезнями
Домовые мыши: одни из самых распространенных млекопитающих, обычно живут до 1,5 лет в природе, но могут достигать 2-3 лет в неволе. Некоторые особи даже удивляют своим долголетием
Тараканы: более 7 тысяч видов этих насекомых известны. Их продолжительность жизни зависит от вида и условий окружающей среды, но в среднем составляет от нескольких месяцев до нескольких лет
Богомол: крупное и агрессивное насекомое, которое иногда проявляет каннибализм. Обычно живут от 3 до 4 месяцев
Медузы: эти прекрасные морские существа имеют разную продолжительность жизни в зависимости от вида и условий. Например, медуза Аурелия может жить до 1,5 лет, а некоторые виды — до 20 лет
Стрекозы: эти хищники, распространенные повсеместно, обычно живут всего 4 месяца
Пчелы: живущие в семьях, срок их жизни зависит от времени года и силы семьи. Например, майские пчелы живут до 35 дней
Мухи: неприятные насекомые, часто являющиеся переносчиками болезней, обычно живут до 1 месяца
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