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Как заставить вашего щенка перестать кусаться: самые эффективные методы

Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы

2:19
Зоосфера » Собаки

Маленькие щенки исследуют мир, используя свои зубы, которые для них так же важны, как руки для людей.

Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Во время игр со своими сородичами и матерью, щенок учится общаться и утверждать себя.

Если щенок слишком грубо играется и причиняет боль, его мать быстро накажет его. Когда мы берем щенка в дом, где он единственный питомец, он ищет в семье партнеров для игр.

Что делать? Если маленький щенок кусает вас за руки, можно попробовать слегка ущипнуть его за щеку или подставить губу под его зубы, чтобы он почувствовал боль, и громко выразить свои ощущения словами "Ой" или "Больно", когда щенок заскулит от боли. Постепенно он перестанет кусаться, услышав такие звуки. Например, щенки овчарок могут пытаться кусать вас за ноги — это природный пастушьи инстинкт.

Не следует играть с щенком или отталкивать его ногой. Лучше нагнуться, чтобы быть на его уровне, и слегка ущипнуть его, потрясти за холку или хлопнуть свернутой газетой рядом с ним.

Чтобы удовлетворить его потребность в грызении, можно использовать специальные игрушки из латекса или резины, веревки, сырую морковь или кости.

С 3 до 7 месяцев у щенка начинают меняться молочные зубы на постоянные. Сначала меняются резцы, затем клыки и премоляры, после чего появляются моляры, которых нет у молочных зубов. У щенка 32 молочных зуба, а у взрослой собаки — 42 постоянных. Во время смены зубов ущерб его иммунной системы, возможны нарушения пищеварения и повышение температуры.

В это время щенок может стать "грызуном" и "кусакой", так как это помогает ему справиться с болезненными ощущениями в деснах.

Для облегчения боли и отечности десен можно использовать специальные гели для прорезывания зубов для детей, охлаждать резиновые игрушки или давать замороженные кусочки мяса. Щенку нужно запрещать то, что недопустимо для взрослой собаки.

Часто щенки кусаются из-за скуки. Постарайтесь играть с ним, заниматься дрессировкой, учить новым трюкам и больше гулять, чтобы он уставал на прогулке.

Постарайтесь найти ему друзей для игр того же возраста. Но помните, что главное для собаки — ее хозяин.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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