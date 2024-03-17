Эти советы помогут легко продлить жизнь вашей кошке: если бы вы знали, как это просто

Эксперты рассказали, как продлить жизнь своей кошке

Домашние кошки считаются одними из самых популярных домашних питомцев, их пушистые обитатели можно встретить в многих семьях.

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Известно, что владельцы кошек живут в среднем на 4,5 года дольше, чем те, кто не имеет домашних питомцев, и сохраняют свое физическое и психическое здоровье на более продолжительный срок. Более того, забота о кошке может продлить ее собственную жизнь.

Статистика показывает, что стерилизация кошек и кастрация котов способствуют увеличению их жизненного срока, поскольку такие животные менее склонны к дракам и странствиям. Кроме того, постоянные роды не изнашивают организм кошки, учитывая что кошка может иметь потомство 2-3 раза в год. Также важны своевременная вакцинация и дегельминтизация домашних животных. Соотношение возраста кошки к возрасту человека — примерно один год кошачьей жизни соответствует семи годам человеческой жизни, хотя это соотношение усреднено. Кошки очень быстро взрослеют: уже к году они перестают расти и становятся взрослыми.

Исключения составляют крупные породы, такие как мейн-куны, которые могут расти до трехлетнего возраста. Поэтому годовалый котенок или кошка соответствуют подросткам в возрасте 15-18 лет.

В двухлетнем возрасте кошки завершают взросление, что эквивалентно примерно 23-25 годам человеческой жизни. Затем соотношение возраста кошки к возрасту человека составляет примерно 1:4 (один год кошачьей жизни равен четырем годам человеческой жизни).

Период молодости для кошек длится примерно до семи лет: в этом возрасте они способны принести здоровое потомство и обладают отличным здоровьем, имея блестящую шерсть, ясные глаза и хорошее пищеварение.

Зрелость у кошек наступает в возрасте от семи до десяти лет: они становятся менее игривыми и более спокойными. В этом возрасте рекомендуется переводить их на специальные корма для стареющих кошек, содержащие более усваиваемый белок и адаптированные к их возрасту витамины и минералы. Возможны первые признаки проблем с мочеполовой системой. При правильном уходе и регулярных визитах к ветеринару кошки могут прожить до 15 лет.

Пожилые кошки становятся менее активными и требуют больше тепла. У них могут возникнуть проблемы с суставами, пищеварением, сердцем и эндокринной системой. Пожилых кошек не следует поднимать за шкуру, поскольку это может причинить им боль.

Средняя продолжительность жизни кошки составляет 15 лет, но старые тайские кошки могут дожить и до 20 лет или даже больше.

В Великобритании кошка по имени Люси умерла в возрасте 43 лет в 2015 году. Крим Пафф из Техаса прожила более 38 лет. Самый старый кот в Британии дожил до 31 года. Кошка по имени Таузер поймала почти 29 тысяч мышей и умерла в возрасте 24 лет, что принесло ей памятник в Шотландии.

Известный "Уличный кот по имени Боб", ставший звездой благодаря своему хозяину-уличному музыканту, прожил 14 лет. Фредди Меркьюри посвятил свой сольный альбом своим кошкам и их поклонникам.

В Малайзии есть город Кучинг, что переводится как "кошачий". Его достопримечательностью является многофигурная скульптурная композиция, изображающая кошачью семью.