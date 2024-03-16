Подсыпьте ему что-нибудь: простой лайфхак, как отучить кота будить вас ранним утром

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Кинологи рассказали, как отучить кота от ранних пробуждений

1:11
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева кошек привыкли вставать рано утром, потому что их питомцы часто будят их на рассвете. Часто владельцы кошек ошибочно полагают, что их животные будят их исключительно для того, чтобы получить еду. В некоторых случаях это может быть правдой.

Кинологи рассказали, как отучить кота от ранних пробуждений
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Однако стоит учитывать, что кошки по природе своей являются ночными охотниками, поэтому им требуется питание после ночи. Но это далеко не единственная причина.

Иногда питомец может будить хозяина из-за проблем со здоровьем, гормональных расстройств или стресса. Поэтому важно периодически обращаться к ветеринару для осмотра, чтобы предотвратить возможные заболевания.

Если проблем с кошкой нет, а она просто хочет внимания или еды, нет необходимости сразу же выскакивать с постели. В таких ситуациях эксперты рекомендуют просто уделить внимание питомцу, например, погладить его.

Через некоторое время кошка успокоится или удовлетворит свою потребность в общении и самостоятельно продолжит свои дела. Также можно приобрести интерактивные игрушки, которые помогут развлечь животное и предотвратить скучные моменты, когда все остальные члены семьи ещё спят.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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