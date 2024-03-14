Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боррель: Следующие месяцы станут решающими
EJA: татуировки на мумии "ледяного человека Этци" были сделаны костяной иглой
Китай решительно осуждает вооружение Тайваня
Суд США не удовлетворил ходатайство Трампа
Замороженные активы России предложили использовать для погашения долгов Украины
Зеленский начал зачистку армии
Латвия депортирует из страны за незнание языка
В Казахстане страхование от землетрясений может стать обязательным
$6,5 млрд — в Пентагоне оценили отправленные на Украину запасы
Стало ясно, могут ли собаки определять болезни и предсказывать плохие события

Как собаки предвидят беду

1:07
Зоосфера » Собаки

Многие слышали рассказы о том, что собаки могут предвидеть негативные события. Некоторые даже лично сталкивались с подобными случаями. Домашние питомцы "предсказывали" заболевания, а других спасали от пожаров.

Как собаки предвидят беду
Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

Существует ли у собак действительно способность предвидеть беду? Мнения экспертов разнятся, однако факт остается фактом: собаки способны замечать некоторые негативные факторы заранее.

Это можно объяснить их повышенной чувствительностью. Собаки могут почувствовать запах дыма задолго до того, как пожар приблизится к дому. Они реагируют на подземные толчки еще до начала землетрясений.

Кроме того, собаки способны обнаруживать болезни. Предполагается, что эти "экстрасенсорные" способности связаны с изменением запаха, который испытывает человек при болезни. Люди часто не могут заметить такие изменения, но собаки обнаруживают их без труда.

Пока науке неизвестно, каким образом животные могут чувствовать смерть своего хозяина на расстоянии. Возможно, для них расстояние не является преградой, и они могут чувствовать связь даже на больших расстояниях.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Максим Галкин* показал прогулки с детьми в Израиле
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль Первомайское, поражены два вертолёта ВСУ
Не стоит спешить закрывать кредиты: россиянам рассказали, в каком случае они принесут прибыль
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
Новые программы экскурсий помогут детям познакомиться с разнообразными профессиями
Подробный обзор нового Lincoln Nautilus 2024: ренессанс американского лакшери
Как помыть кота
Россия стала главным донором Палестины не из стран исламского мира
Science: разлагающие целлюлозу бактерии были получены человеком от коров
Горбуша, запечённая в медово-горчичном маринаде: гости будут в восторге
Идеальный выбор бронзатора: секреты сияющего загара для каждого типа кожи
Эксперт Сажин: Реформа с короткими ОСАГО не будет работать из-за высоких цен на полисы
Как заставить помидоры краснеть?
Белла Хадид приобретает дом в Техасе, чтобы быть рядом со своим возлюбленным из мира конного спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников