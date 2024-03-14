Стало ясно, могут ли собаки определять болезни и предсказывать плохие события

Как собаки предвидят беду

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие слышали рассказы о том, что собаки могут предвидеть негативные события. Некоторые даже лично сталкивались с подобными случаями. Домашние питомцы "предсказывали" заболевания, а других спасали от пожаров.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

Существует ли у собак действительно способность предвидеть беду? Мнения экспертов разнятся, однако факт остается фактом: собаки способны замечать некоторые негативные факторы заранее.

Это можно объяснить их повышенной чувствительностью. Собаки могут почувствовать запах дыма задолго до того, как пожар приблизится к дому. Они реагируют на подземные толчки еще до начала землетрясений.

Кроме того, собаки способны обнаруживать болезни. Предполагается, что эти "экстрасенсорные" способности связаны с изменением запаха, который испытывает человек при болезни. Люди часто не могут заметить такие изменения, но собаки обнаруживают их без труда.

Пока науке неизвестно, каким образом животные могут чувствовать смерть своего хозяина на расстоянии. Возможно, для них расстояние не является преградой, и они могут чувствовать связь даже на больших расстояниях.