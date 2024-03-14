Чистые и шелковистые: как справиться с колтунами у собаки — народные методы в действии

Как убрать колтуны с шерсти собаки

3:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Шерсть у животных может скатываться по различным причинам, которые условно можно разделить на две группы: физиологические и связанные с уходом.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые заболевания, особенно связанные с нарушением обмена веществ, негативно влияют на развитие волосяных луковиц, что приводит к ослаблению шерсти, нарушению ее структуры, направления роста, толщины и длины. Следует быть бдительным, если уход за шерстью осуществляется регулярно и грамотно, но при этом шерсть остается тусклой и спутанной.

Беременность, послеродовой период и лактация также могут вызывать скатывание шерсти, так как эти процессы тесно связаны с гормональным фоном и требуют от животного много сил, а также ограничивают двигательную активность, что может отразиться на состоянии фолликулов.

Среди других физиологических состояний следует отметить паразитарные болезни и гельминтозы. Также неопрятная и скатанная шерсть может быть признаком заболеваний печени и почек.

Ошибки в уходе за собакой составляют вторую группу причин скатывания шерсти.

Чаще всего они включают в себя:

Недостаточную сушку шерсти после мытья, особенно характерную для пород с густым волосяным покровом, когда подшерсток сбивается в комки во время естественной сушки, что затем влечёт за собой скатывание длинных волос

Неправильное мытьё, когда шерсть не нужно сильно мылить и взбивать, а моющее средство следует наносить вдоль линии роста волос

Неправильный выбор расчёски, так как обычная расческа для людей не способна прочесать подшёрсток у собаки

Редкое вычёсывание во время линьки, когда выпавшие волосы запутываются с оставшимися и отрастающими

Взбивание шерсти руками, что также, как и поглаживание против роста, может привести к ее запутыванию

В тёплое время года животное может "набрать" на себя колючки, семена, которые так сильно запутываются, что даже при своевременном обнаружении их трудно удалить.

Когда шерсть запутывается, она тянет за собой кожу во время движения собаки, что вызывает дискомфорт. Это может привести к появлению зуда и дискомфорта, что заставляет собаку чесаться и пытаться избавиться от скатавшихся комков, что, в свою очередь, может привести к повреждению кожи.

Кожный покров под комками плохо проветривается, что способствует развитию опрелостей. Вместе с открытыми ранками это может стать благоприятной средой для развития бактерий, вирусов, грибков и паразитов, что повышает риск заболеваний и нарушений психики.

Чтобы расчесать животное, если у него скаталась шерсть, можно воспользоваться специальными инструментами, такими как ножницы небольшого размера с тупыми краями, плоская расческа с тупыми зубьями, щетка с натуральной щетиной, который может быть вертикальным, горизонтальным или каплевидным.

Также для облегчения процедуры можно использовать специальные средства, такие как бальзамы, шампуни, масла или спреи от колтунов, которые помогут размягчить комки. Если под рукой нет подходящих средств, можно воспользоваться детским маслом, разбавленным немного водой.

Не сильно скатанную шерсть можно распутать руками, намочив комок подходящим средством и аккуратно теребя его, начиная с основания волос. Если узел не распутывается, его можно проткнуть острым концом расчески или спицы, а затем повторить процедуру. После распутывания следует прочесать место плоской расческой в направлении роста волос.

В случае с тонкими шерстинками, которые сильно скатываются, рекомендуется использовать ножницы, держа их перпендикулярно кожному покрову и не полностью состригая всю шерсть, а разрезая её на кусочки. После этого оставшиеся участки можно распутать руками, припудрить и расчесать.