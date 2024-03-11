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Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице

Собаки, которые вышли из моды

2:02
Зоосфера » Собаки

Тенденции в мире моды на вещи и различные предметы, окружающие нас, меняются достаточно быстро. И, к сожалению, эта тенденция касается не только одежды и аксессуаров, но и наших четвероногих друзей. Если задуматься, то пару десятков лет назад собачники гуляли с питомцами совсем других пород, чем сегодня.

Собаки, которые вышли из моды
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Конечно, некоторые популярные породы все еще остаются востребованными, но многие из них ушли в прошлое. Люди все больше предпочитают породы, которые требуют меньше ухода, меньше хлопот и более приспособлены к современному образу жизни.

Вероятно, это связано с тем, что современные граждане столкнулись с тотальной занятостью и не имеют достаточно времени, чтобы уделять его своим близким, а уж тем более питомцам.

  • Шотландский терьер: эта порода, а также многие другие терьеры, стали редкостью на улицах. Возможно, это связано с рядом проблем, которые они могут доставить своим владельцам. Шотландский терьер довольно мил и энергичен, но не каждый собаковод готов справиться с таким бурным характером.
  • Ирландский сеттер: основными чертами этой породы являются рыжий окрас и высокая энергичность. Хотя окрас редко становится причиной хлопот, высокий уровень активности сеттеров может быть вызовом для их владельцев.
  • Колли: эта порода пользовалась огромной популярностью, но сейчас стала редкостью на улицах. Вероятно, это связано с размерами собаки и необходимостью ухода за ее длинной шерстью. Однако отказываться от такого преданного друга из-за подобных причин кажется несерьезным.
  • Кокер-спаниель: хотя раньше они были популярны, как и колли, сейчас их выбирают реже. Возможно, их заменили более компактные породы, такие как пудели.
  • Бретонский эпаньоль: уменьшение интереса к охоте может быть одной из причин снижения популярности этой породы. Кроме того, современные семьи предпочитают более веселых и забавных пород, таких как джек-рассел терьеры или корги.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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