Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью

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Что чувствует брошенный кот

1:05
Зоосфера » Кошки

Жизнь иногда приносит неожиданные повороты. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где необходимо принимать сложные решения.

Что чувствует брошенный кот
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Например, передать своего четвероногого друга в другую семью. Мало кто задумывается, как это влияет на чувства кошек и котов.

Важно помнить, что переживания вызываются не только у человека, но и у животного. Кошки очень привязываются к своему дому и своим хозяевам. Представление о их независимости — это заблуждение.

Разлука с привычным местом серьезно влияет на психическое и физическое состояние питомца. Первое время кошка или кот могут отказываться от еды, плохо спать и прятаться в укромных уголках.

Важно, чтобы новые владельцы проявили заботу и терпение. В начале не стоит выпускать животное на улицу без наблюдения или гулять без поводка. Существует опасность того, что кот отправится на поиски своего прежнего хозяина.

Эти правила важно учитывать даже в случае временной передачи животного в другой дом на время командировки или путешествия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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