Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью

Жизнь иногда приносит неожиданные повороты. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где необходимо принимать сложные решения.
Например, передать своего четвероногого друга в другую семью. Мало кто задумывается, как это влияет на чувства кошек и котов.
Важно помнить, что переживания вызываются не только у человека, но и у животного. Кошки очень привязываются к своему дому и своим хозяевам. Представление о их независимости — это заблуждение.
Разлука с привычным местом серьезно влияет на психическое и физическое состояние питомца. Первое время кошка или кот могут отказываться от еды, плохо спать и прятаться в укромных уголках.
Важно, чтобы новые владельцы проявили заботу и терпение. В начале не стоит выпускать животное на улицу без наблюдения или гулять без поводка. Существует опасность того, что кот отправится на поиски своего прежнего хозяина.
Эти правила важно учитывать даже в случае временной передачи животного в другой дом на время командировки или путешествия.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.