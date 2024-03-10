Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью

Что чувствует брошенный кот

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Жизнь иногда приносит неожиданные повороты. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где необходимо принимать сложные решения.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Например, передать своего четвероногого друга в другую семью. Мало кто задумывается, как это влияет на чувства кошек и котов.

Важно помнить, что переживания вызываются не только у человека, но и у животного. Кошки очень привязываются к своему дому и своим хозяевам. Представление о их независимости — это заблуждение.

Разлука с привычным местом серьезно влияет на психическое и физическое состояние питомца. Первое время кошка или кот могут отказываться от еды, плохо спать и прятаться в укромных уголках.

Важно, чтобы новые владельцы проявили заботу и терпение. В начале не стоит выпускать животное на улицу без наблюдения или гулять без поводка. Существует опасность того, что кот отправится на поиски своего прежнего хозяина.

Эти правила важно учитывать даже в случае временной передачи животного в другой дом на время командировки или путешествия.