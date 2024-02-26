Когда мурлыкание кошки становится тревожным: симптомы и рекомендации

Мурлыкание кошек: сигналы здоровья и эмоционального состояния

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хозяева кошек редко обращают внимание на мурлыканье своих питомцев, ведь эти пушистые создания регулярно издают подобные звуки.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, если ваш кот начал мурлыкать слишком часто и громко, это стоит воспринять как сигнал тревоги.

Потенциальная болезнь . Эксперты отмечают, что если кошка продолжает мурлыкать, это может быть ее способом сообщить, что она чувствует себя плохо. Серьезные проблемы, такие как заболевания почек, могут проявляться симптомами, включая избыточное мурлыкание, но это также может быть что-то столь же простое, как порез на лапе. Если мурлыкание вашей кошки вас беспокоит, рекомендуется обратиться к ветеринару для осмотра. Это поможет исключить опасения и, если необходимо, предоставить питомцу необходимое лечение.

. Эксперты отмечают, что если кошка продолжает мурлыкать, это может быть ее способом сообщить, что она чувствует себя плохо. Серьезные проблемы, такие как заболевания почек, могут проявляться симптомами, включая избыточное мурлыкание, но это также может быть что-то столь же простое, как порез на лапе. Если мурлыкание вашей кошки вас беспокоит, рекомендуется обратиться к ветеринару для осмотра. Это поможет исключить опасения и, если необходимо, предоставить питомцу необходимое лечение. Ощущение одиночества . Если кошка ищет внимания или просто чувствует себя одинокой, она может выражать это громким мурлыканием. Питомец может пытаться начать игру или привлечь внимание хозяина, часто мурлыкая. Если вы хотите прекратить мурлыкание кошки, попробуйте проигнорировать его, когда оно становится слишком громким. Как только питомец успокоится, вознаградите его вниманием, но прекратите, когда он снова начнет мурлыкать.

. Если кошка ищет внимания или просто чувствует себя одинокой, она может выражать это громким мурлыканием. Питомец может пытаться начать игру или привлечь внимание хозяина, часто мурлыкая. Если вы хотите прекратить мурлыкание кошки, попробуйте проигнорировать его, когда оно становится слишком громким. Как только питомец успокоится, вознаградите его вниманием, но прекратите, когда он снова начнет мурлыкать. Стресс . Кошки также могут начать мурлыкать чаще, когда испытывают стресс различной природы. Изменения в их жизни, такие как переезд или появление нового питомца, могут вызвать стресс, который проявляется в частом мурлыкании. Попробуйте выяснить причину стресса и обратитесь к ветеринару за советом о том, как помочь питомцу расслабиться. Начните с того, что уделите кошке больше внимания.

. Кошки также могут начать мурлыкать чаще, когда испытывают стресс различной природы. Изменения в их жизни, такие как переезд или появление нового питомца, могут вызвать стресс, который проявляется в частом мурлыкании. Попробуйте выяснить причину стресса и обратитесь к ветеринару за советом о том, как помочь питомцу расслабиться. Начните с того, что уделите кошке больше внимания. Голод. Самая очевидная причина громкого и частого мурлыкания — голод. Некоторые кошки понимают, когда наступает время кормления, и будут продолжать мурлыкать до тех пор, пока их не покормят. Если кажется, что голод может быть причиной мурлыкания, старайтесь не кормить кошку, пока она мурлыкает. Как только она успокоится, предложите ей еду или угощение. Если будете последовательны, вы сможете научить кошку проявлять терпение и мурлыкать только в нужные моменты.

Порода. Некоторые породы кошек известны своим частым и громким мурлыканием. Например, у сиамских кошек есть характерное мурлыкание, которое часто ассоциируется с плачем человеческого ребенка. Эти кошки могут поддерживать разговор с хозяевами, поэтому постоянное мурлыкание может быть встроено в их генетическую природу.