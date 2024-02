Собаки могут определять заболевания и доверие человека: исследование из Университета Киото

Японские ученые из Университета Киото выявили, что собаки обладают способностью не только обнаруживать заболевания у человека, но и определять его степень доверия.

