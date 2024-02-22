Собаки могут определять заболевания и доверие человека: исследование из Университета Киото

От заболеваний до доверия: собаки могут всё, выявляет исследование из Японии

Японские ученые из Университета Киото выявили, что собаки обладают способностью не только обнаруживать заболевания у человека, но и определять его степень доверия.

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Другими словами, когда собака определяет ненадежность человека, она перестает доверять ему, игнорируя его указания и жесты.

Это было выявлено в результате простого эксперимента с контейнерами с едой для собак. На первом этапе исследования ученые указывали собакам на контейнер с едой, на что животные реагировали непроизвольно. Однако при повторном тестировании эксперт пытался привлечь внимание собаки к контейнеру, но она не реагировала. Это привело к предположению, что собака смогла определить ненадежность человека.

Строго говоря, результаты исследования были подтверждены в ходе эксперимента, в котором участвовали 34 собаки.

Ученые считают, что животные способны анализировать жесты и поведение человека, а также делать выводы о его надежности. В зависимости от обстоятельств, собаки могут изменять свое поведение.