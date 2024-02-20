Разгадка тайны: почему собаки кусают поводок и как с этим справиться

Не все собаки проявляют спокойствие и хорошие манеры во время прогулок. Многие из них испытывают трудности с поддержанием контроля даже при наличии поводка, что может привести к случайным покусываниям его. Это наблюдается как у молодых щенков, так и у взрослых собак.
Фото: Wikipedia by Roland Geider
Эксперты выяснили несколько причин, почему собаки могут кусать поводок:
Не приемлют доминирования. Некоторые собаки не признают авторитет человека как лидера и отказываются подчиняться. Они склонны считать себя главными, поэтому им сложно привыкнуть к тому, что во время прогулки их движения контролируют. Поэтому собака может пытаться избавиться от этого "подавления", покусывая поводок.
Игровое поведение. Многие владельцы собак не всегда могут выделить достаточно времени для игр со своим питомцем. Поэтому во время прогулки собака может начать играть с хозяином, что может привести к раздражению поводка.
Выражение чувств. Собаки являются эмоциональными существами, которые не скрывают свои чувства. Если пес перевозбужден или радостно настроен, он может начать грызть поводок. Также это поведение может быть связано с нервным напряжением.
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