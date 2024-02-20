Узнайте, как завоевать доверие кошки: четыре правила от экспертов

Не многие приобретают кошку с целью просто любоваться ее внешней красотой и изяществом издалека; в конце концов, всем хочется, чтобы была взаимная симпатия.
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Однако не каждая кошка готова сразу полюбить человека лишь за его присутствие.
Эксперты утверждают, что существуют определенные правила, которые могут помочь улучшить отношения с вашим питомцем.
Вот четыре секрета, на которые стоит обратить внимание:
Если вы хотите иметь ласковую кошку, которая с удовольствием находит контакт с вами, выбирайте заводчика, который с раннего возраста приучал котят к общению с людьми.
Кошки — чрезвычайно умные существа. Они проявляют большую благосклонность к тем, кто заботится о них, своевременно кормит и меняет воду. Поэтому проводите время с вашей кошкой в виде игр, которые будут интересны и вам, и вашему питомцу.
Не делайте того, что вашей кошке не понравится. Например, избегайте использования высоких тонов в разговоре с ней, а вместо этого используйте обычный голос. Не позволяйте посторонним приставать к кошке без ее согласия.
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