Узнайте, как завоевать доверие кошки: четыре правила от экспертов

Секреты умения общаться с кошкой: четыре правила от экспертов

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не многие приобретают кошку с целью просто любоваться ее внешней красотой и изяществом издалека; в конце концов, всем хочется, чтобы была взаимная симпатия.

Фото: Wikipedia by AllNikArt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако не каждая кошка готова сразу полюбить человека лишь за его присутствие.

Эксперты утверждают, что существуют определенные правила, которые могут помочь улучшить отношения с вашим питомцем.

Вот четыре секрета, на которые стоит обратить внимание:

Если вы хотите иметь ласковую кошку, которая с удовольствием находит контакт с вами, выбирайте заводчика, который с раннего возраста приучал котят к общению с людьми.

Кошки — чрезвычайно умные существа. Они проявляют большую благосклонность к тем, кто заботится о них, своевременно кормит и меняет воду. Поэтому проводите время с вашей кошкой в виде игр, которые будут интересны и вам, и вашему питомцу.

Не делайте того, что вашей кошке не понравится. Например, избегайте использования высоких тонов в разговоре с ней, а вместо этого используйте обычный голос. Не позволяйте посторонним приставать к кошке без ее согласия.

Если кошка спит, не будите ее.