Травоядное поведение у собак: понимание феномена

Почему собаки едят траву: разъяснили эксперты

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних питомцев могут заметить, что во время прогулки их собака внезапно начинает интересоваться травой, словно корова на пастбище.

Фото: Wikipedia by Lewis Collard

Питомец начинает активно пожирать определённые виды травы с огромным удовольствием.

Некоторые хозяева беспокоятся за здоровье своих питомцев и пытаются отучить их от этой "гастрономической привычки".

Учёные исследовали, что побуждает собаку к интересу к траве. И кое-что они выяснили.

Эксперты считают, что желание попробовать траву базируется на инстинкте, который помогал древним предкам выживать. Таким образом дикие предки собак использовали траву для очищения организма от потенциально опасной пищи. Обычно собака через некоторое время избавляется от съеденной травы через рвоту или в процессе дефекации. Считается, что трава не представляет угрозы для здоровья собаки.

Однако это верно только для натуральной травы, без какой-либо обработки. Вред может причинить не само растение, а остатки химических веществ.

Также у питомца может появиться привычка к траве, если хозяин не обеспечивает его полноценным рационом. Возможно, стоит рассмотреть возможность пересмотра качества предлагаемой пищи.