Метисы, лабрадоры-ретриверы и немецкие овчарки стали главными героями поисково-спасательных операций в 2023 году

34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В начале февраля в офисе компании Валта Пет Продактс состоялась ежегодная встреча кинологического направления "ЛизаАлерт". Уже в третий раз компания распахнула свои двери перед волонтерами, которые со своими четвероногими помощниками ежегодно спасают сотни человеческих жизней.

Фото: Пресс-служба бренда VALTA (MONGE)

"Спасибо Валте за поддержку и семейную атмосферу на мероприятиях. Вы — в наших сердцах", — отмечает кинолог московского региона Юлия Халимова.

Помимо подведения итогов года, в рамках встречи состоялось поздравление самых активных участников направления. Награждение получили 125 кинологов, отличившихся в 2023 году по различным критериям. Волонтерам были вручены подарки, которые могут оказаться весьма полезны в их благородной деятельности: 45 раций, 18 налобных фонариков, 34 зарядных устройства для аккумуляторов, и, конечно, продукция брендов Валта Пет Продактс: корма для собак Monge и Award, лакомства "Мнямс", игрушки Mr. Kranch, сертификаты для приобретения товаров в магазинах "Valta Cash&Carry". Особую благодарность выразила руководитель кинологического направления "ЛизаАлерт" Юлия Кеслер: "благодаря Валта Пет Продактс у нас проходят учебные мероприятия, у кинологов появилась практичная и удобная форма для выполнения задач. Ваш вклад в развитие кинологического направления бесценен".

Как отмечают в "ЛизаАлерт", система обучения собак выстроена на том, чтобы животным нравился процесс, а в конце поисково-спасательных операций они получат поощрение: корм или игрушку. Если во время поисково-спасательной работы никого не нашли, собака остается без "награды". В рамках кинологического направления за прошедший год выполнено более 1200 задач с собаками в 34 регионах страны. Заметнее всего проявили себя метисы, лабрадоры-ретриверы и немецкие овчарки.

Валта Пет Продактс уже четвертый год является генеральным партнером кинологического направления "ЛизаАлерт", оказывая волонтерам и их помощникам разноплановое содействие. Это напрямую пересекается с основной деятельностью компании и полностью соответствует ее миссии — формирование культуры ухода за нашими четвероногими друзьями.

Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

Кинологическому направлению отряда "ЛизаАлерт" в 2023 году исполнилось 5 лет. Сейчас в направлении зарегистрировано более 500 кинологических расчетов. За эти годы волонтеры кинологи совершили более 3000 тысяч выездов на поисково-спасательные работы.