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Собачья радость без слов: пять легких шагов для вашего питомца

"Узнайте, что делает вашу собаку счастливой: пять советов от специалистов

1:15
Зоосфера

Собаки не могут выражать свои мысли словами, поэтому для хозяев часто бывает сложно понять, что приносит радость их питомцу, а что вызывает неудовольствие.

"Узнайте, что делает вашу собаку счастливой: пять советов от специалистов
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Более того, люди не всегда умеют правильно понимать сигналы, которые посылает животное.

Эксперты выделяют 5 простых способов доставить радость своей собаке:

  • Собаки очень любят, когда их мягко гладят за ушами. Важно подходить сзади, так как активность перед мордой может вызвать у пса беспокойство.
  • Установление четкого распорядка дня, включая прогулки и кормление, позволяет псу чувствовать уверенность в хозяине и доверие к нему.
  • Еще одним местом, которое приносит приятные ощущения собаке, является область груди. Однако лучше не трогать лапы или живот, так как это может вызвать нервозность у животного.
  • Недосыпание также влияет на настроение собаки, делая ее более раздражительной и нервной. Поэтому важно предоставить питомцу комфортное место для отдыха и сна.
  • Самое важное для собаки - это время, проведенное вместе с хозяином.
  • Поскольку кроме членов семьи у собаки нет никого, она ценит каждую минуту, проведенную в компании хозяина. Поэтому важно регулярно уделять время своему питомцу.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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