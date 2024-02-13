Собачья радость без слов: пять легких шагов для вашего питомца

"Узнайте, что делает вашу собаку счастливой: пять советов от специалистов

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не могут выражать свои мысли словами, поэтому для хозяев часто бывает сложно понять, что приносит радость их питомцу, а что вызывает неудовольствие.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Более того, люди не всегда умеют правильно понимать сигналы, которые посылает животное.

Эксперты выделяют 5 простых способов доставить радость своей собаке:

Собаки очень любят, когда их мягко гладят за ушами. Важно подходить сзади, так как активность перед мордой может вызвать у пса беспокойство.

Установление четкого распорядка дня, включая прогулки и кормление, позволяет псу чувствовать уверенность в хозяине и доверие к нему.

Еще одним местом, которое приносит приятные ощущения собаке, является область груди. Однако лучше не трогать лапы или живот, так как это может вызвать нервозность у животного.

Недосыпание также влияет на настроение собаки, делая ее более раздражительной и нервной. Поэтому важно предоставить питомцу комфортное место для отдыха и сна.

Самое важное для собаки - это время, проведенное вместе с хозяином.

Поскольку кроме членов семьи у собаки нет никого, она ценит каждую минуту, проведенную в компании хозяина. Поэтому важно регулярно уделять время своему питомцу.