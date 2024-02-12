Изучите громадных питомцев: самые крупные породы собак сегодня

В наши дни многие люди не могут позволить себе завести собаку даже средних размеров из-за современных условий жизни. Тем не менее, это не мешает им восхищаться очаровательными и милыми гигантами собачьего мира.
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Специалисты признают следующие породы собак самыми крупными:
Пакистанский дог. Практически все разновидности догов отличаются внушительными размерами, но пакистанский дог способен поразить даже опытных собаководов. Эти животные часто достигают высоты до 116 сантиметров и часто сопровождают охотников, способные одолеть даже волка, а иногда и медведя.
Ирландский волкодав. Популярная порода, кобели которой могут достигать высоты до 90 сантиметров и даже больше. Несмотря на свой грозный вид, эти собаки не представляют угрозы для людей и, считается, что их лучше заводить для больших семей, так как они обладают общительным характером.
Английский мастиф. Эти красавцы редко растут ниже 90 сантиметров и характеризуются спокойствием и низкой склонностью к агрессии. Однако требуют серьезного подхода к воспитанию и обычно проявляют верность к одному хозяину.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.
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