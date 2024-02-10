Запрещенные продукты в рационе попугаев: что нужно исключить

Как правильно составить рацион для попугая: запретные продукты и их замены

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы попугаев дополняют их рацион не только специальным кормом, но и включают свежие зелень, фрукты, овощи и злаковые культуры. Некоторые считают этих экзотических птиц всеядными.

Фото: https://oir.mobi/

Однако, есть продукты, которые категорически запрещено давать попугаям:

Острые перчики, такие как чили, халапенью и др.

Экзотические фрукты, включая хурму, манго, папайю, авокадо.

Варенье, цукаты и другие сладкие фрукты и ягоды.

Мясные, рыбные полуфабрикаты и морепродукты.

Некоторые молочные продукты: от молока и сливок до масла и сыра.

Овощи, такие как картофель, лук, чеснок и баклажаны.

Семечки яблок и косточки плодов.

Зелень укропа, петрушки и других пряных трав.

Веточки дуба, груши, тополя и калины.