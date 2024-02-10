Запрещенные продукты в рационе попугаев: что нужно исключить

Многие владельцы попугаев дополняют их рацион не только специальным кормом, но и включают свежие зелень, фрукты, овощи и злаковые культуры. Некоторые считают этих экзотических птиц всеядными.
Однако, есть продукты, которые категорически запрещено давать попугаям:
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.