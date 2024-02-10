Почему кошки иногда игнорируют хозяев: разгадываем загадку поведения

Домашние кошки по-прежнему остаются одними из самых популярных и загадочных животных на планете.
Не смотря на наши человеческие теплые чувства, питомец иногда может нас игнорировать.
С первого взгляда, причины этого поведения кажутся неочевидными.
Однако специалисты смогли раскрыть правильный ответ на этот вопрос. Некоторые владельцы кошек знают, что их любимица встречает их после работы с таким же энтузиазмом, как и преданный пес.
Каждый ответственный хозяин начинает размышлять над возможными причинами. Первой мыслью может быть обида животного. Но это далеко не всегда так.
Если кошка и обижается, то это происходит по-другому.
Скорее всего, в этот момент питомец наслаждается глубоким сном, не обращая внимания на окружающие звуки. Ведь кошки проводят около 70% своей жизни во сне.
Также животное может нас проигнорировать по еще одной интересной причине — просто у него может не быть настроения. Как оказалось, в этом кошка и человек очень похожи.
Те же правила распространяются и на игнорирование имени.
Достаточно просто дать кошке время, чтобы она выбралась из "депрессии" и снова стала вашим ласковым другом.
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