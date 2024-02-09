Идеальное хранение гранулированного корма: пять советов для заботливых хозяев собак

Гранулированный корм для собак требует хранения в сухом, прохладном и темном месте, однако многие владельцы домашних питомцев допускают ошибки при его хранении. Проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки, и исправьте их.
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Убедитесь, что упаковка корма герметично закрыта, или же пересыпьте его в другую емкость с плотно закрывающейся крышкой. В противном случае запах гранул распространяется, делая корм менее привлекательным для вашего питомца, и при этом влага может проникнуть, ухудшая качество и вкус корма.
Если вы живете в частном доме и храните корм в открытой упаковке, существует риск поедания его грызунами или насекомыми, которые могут передавать опасные болезни, включая те, которые опасны для человека.
Корм следует хранить при температуре от 10 до 20 градусов Цельсия, поскольку при повышенных температурах, особенно летом, ценные питательные вещества и витамины в корме могут разлагаться и окисляться, делая его бесполезным для вашего питомца.
Часто владельцы пытаются приобрести крупные упаковки корма "на всякий случай", но не обращают внимания на истечение срока годности или даже приобретают корм, который уже испорчен. Лучше приобретать свежий корм чаще.
Некоторые хранят корм в холодильнике, что в принципе может быть хорошей идеей, но при длительном оставлении его при комнатной температуре в упаковке может образоваться конденсат, что способствует порче гранул и возможному образованию плесени.
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