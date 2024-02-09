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Идеальное хранение гранулированного корма: пять советов для заботливых хозяев собак

Как правильно хранить гранулированный корм для собак: пять важных шагов для здоровья вашего питомца

1:31
Зоосфера

Гранулированный корм для собак требует хранения в сухом, прохладном и темном месте, однако многие владельцы домашних питомцев допускают ошибки при его хранении. Проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки, и исправьте их.

Как правильно хранить гранулированный корм для собак: пять важных шагов для здоровья вашего питомца
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  • Убедитесь, что упаковка корма герметично закрыта, или же пересыпьте его в другую емкость с плотно закрывающейся крышкой. В противном случае запах гранул распространяется, делая корм менее привлекательным для вашего питомца, и при этом влага может проникнуть, ухудшая качество и вкус корма.
  • Если вы живете в частном доме и храните корм в открытой упаковке, существует риск поедания его грызунами или насекомыми, которые могут передавать опасные болезни, включая те, которые опасны для человека.
  • Корм следует хранить при температуре от 10 до 20 градусов Цельсия, поскольку при повышенных температурах, особенно летом, ценные питательные вещества и витамины в корме могут разлагаться и окисляться, делая его бесполезным для вашего питомца.
  • Часто владельцы пытаются приобрести крупные упаковки корма "на всякий случай", но не обращают внимания на истечение срока годности или даже приобретают корм, который уже испорчен. Лучше приобретать свежий корм чаще.
  • Некоторые хранят корм в холодильнике, что в принципе может быть хорошей идеей, но при длительном оставлении его при комнатной температуре в упаковке может образоваться конденсат, что способствует порче гранул и возможному образованию плесени.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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