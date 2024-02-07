Избегаем стрижки когтей у кошек: советы владельцам котят и активных питомцев

Как сохранить ногти кошек здоровыми: секреты экспертов и частота стрижки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стрижка когтей — процедура, которая не приносит удовольствия кошкам. Обычно ее проводят раз в месяц или каждые две-три недели, в зависимости от индивидуальных особенностей питомца. Эту процедуру могут проводить сами хозяева или обращаться за помощью к ветеринарному специалисту.

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Эксперты рассказывают, каким кошкам можно не стричь когти.

Во-первых, не нужно обрезать когти кошкам, которые ведут активную жизнь на свежем воздухе, не ограничиваясь стенами квартиры. Такие кошки естественным образом точат когти, лазая по деревьям, используя их для защиты от опасностей и при охоте на птиц и грызунов. Также реже требуется стрижка когтей у кошек, которые предпочитают активные игры, поскольку когти быстрее изнашиваются при этом.

Во-вторых, владельцам котят следует отказаться от мысли о стрижке когтей у своих питомцев, если им не исполнился еще и месяц. В этом возрасте когти маленьких котят еще не сформировались полностью, и их ранняя стрижка может привести к повреждению и расслаиванию ногтевой пластины.