Уникальные собаки-гибриды: история одомашнивания волков и примеси в северных народах и разных регионах

От волка к домашней собаке: эволюция пород и гибридов в северных народах и мировых регионах

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В северных народах, где широко использовались ездовые собаки, и среди охотников-лаечников часто применялась практика: собаку женской особи во время течки привязывали в лесу, чтобы ее покрыл волк. Из таких пометов вырастали сильные и ловкие псы. В книге "Белый клык" Джека Лондона описывается зверь, являющийся гибридом волка и собаки, известным как волкособ.

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Конрад Лоренц утверждал, что некоторые породы собак произошли от волков, в то время как основная часть имеет происхождение от шакалов. Однако исследования ДНК подтвердили, что все породы собак произошли от общего предка — волка и домашней собаки.

Процесс одомашнивания собак происходил независимо в пяти различных регионах Европы, Азии и Америки. Например, считается, что собака Иностранцева, чьи останки были обнаружены в Азии, является предком догообразных собак, а торфяной шпиц из Европы — предком остроухих овчарок и шпицеобразных собак.

Предком тибетского мастифа и его потомков был черный тибетский волк, который в настоящее время вымер.

Тем не менее, люди стремились использовать волков и для служебных целей. Иногда опытным кинологам удавалось приручить волчиц, и они становились непревзойденными служебными собаками.

Примером такого случая может служить история, рассказанная Бернгардом Гржимеком, о полицейском из Германии и его партнере-волчице. Даже самому знаменитому зоологу удалось приручить и дрессировать волчицу. В России в конце 60-х годов прошлого века кинолог Лобов приручил волчицу по имени Вальта и служил с ней в уголовном розыске.

В Перми, под руководством профессора Касимова, военный институт внутренних войск России вел племенную работу и использовал волкособов, полученных от скрещивания овчарки Бурана и волчицы Найды, которые отличались уникальным темпераментом и рабочими качествами, и их потомков.

Гибриды проявили уникальное чутье и выдающиеся рабочие качества, успешно используясь для обнаружения запахов взрывчатых веществ и даже нефти. К сожалению, данный проект был закрыт. Бесконтрольные скрещивания волков и собак представляют опасность, поскольку гибриды наносят огромный ущерб дикой природе. Кроме того, волкособ не подходит для неопытного владельца собаки. В некоторых странах разведение и содержание волкособов запрещено.

Международная Кинологическая Федерация зарегистрировала две породы собак с примесью крови волка: чешский влчак и саарлосская волчья собака.

Эти породы подходят только для опытных владельцев собак, они осторожны и обладают уникальным чутьем. Куньминская волчья собака была выведена в Китае.

Профессор Сулима на основе гладкошерстного фокстерьера, оленегонного шпица и шакала вывел породу небольших собак, названных шалайка. Главное предназначение этих собак — обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков. Они также способны обнаруживать по запаху людей, инфицированных коронавирусной инфекцией.

В Австралии для пастьбы овец выведено несколько пород пастушьих собак с примесью крови дикой собаки динго. Самой известной среди них является австралийский хилер. Этой породе собак принадлежит рекорд продолжительности жизни — 38 лет.

В Соединенных Штатах, в штате Техас, существует редкая порода пастушьих собак, называемая блю-лейси, с примесью крови койота или лугового волка.