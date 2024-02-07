Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские автомобили уверенно ведут себя на российском рынке: лидерство Haval и возвращение LADA Niva
РИА Новости: Блиновскую посадили в одну камеру с учёными
Терапевт Скерр назвал работу за компьютером и защемление локтевого нерва причиной "покалывания пальцев"
Российские ракеты второй волны атаки наносят удары по Киеву
Курица "Объедение": минимум хлопот и отличный результат
Ключевой для импортёров России банк Китая остановил расчёты с РФ
Три продукта против отёков под глазами — выбор экспертов
Раскрыт способ выделения ДНК в домашних условиях
7 февраля стартует чемпионат мира по биатлону со смешанной эстафеты
Уникальные собаки-гибриды: история одомашнивания волков и примеси в северных народах и разных регионах

От волка к домашней собаке: эволюция пород и гибридов в северных народах и мировых регионах

3:36
Зоосфера

В северных народах, где широко использовались ездовые собаки, и среди охотников-лаечников часто применялась практика: собаку женской особи во время течки привязывали в лесу, чтобы ее покрыл волк. Из таких пометов вырастали сильные и ловкие псы. В книге "Белый клык" Джека Лондона описывается зверь, являющийся гибридом волка и собаки, известным как волкособ.

От волка к домашней собаке: эволюция пород и гибридов в северных народах и мировых регионах
Фото: Wikipedia by Sonja Pauen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Конрад Лоренц утверждал, что некоторые породы собак произошли от волков, в то время как основная часть имеет происхождение от шакалов. Однако исследования ДНК подтвердили, что все породы собак произошли от общего предка — волка и домашней собаки.

Процесс одомашнивания собак происходил независимо в пяти различных регионах Европы, Азии и Америки. Например, считается, что собака Иностранцева, чьи останки были обнаружены в Азии, является предком догообразных собак, а торфяной шпиц из Европы — предком остроухих овчарок и шпицеобразных собак.

Предком тибетского мастифа и его потомков был черный тибетский волк, который в настоящее время вымер.

Тем не менее, люди стремились использовать волков и для служебных целей. Иногда опытным кинологам удавалось приручить волчиц, и они становились непревзойденными служебными собаками.

Примером такого случая может служить история, рассказанная Бернгардом Гржимеком, о полицейском из Германии и его партнере-волчице. Даже самому знаменитому зоологу удалось приручить и дрессировать волчицу. В России в конце 60-х годов прошлого века кинолог Лобов приручил волчицу по имени Вальта и служил с ней в уголовном розыске.

В Перми, под руководством профессора Касимова, военный институт внутренних войск России вел племенную работу и использовал волкособов, полученных от скрещивания овчарки Бурана и волчицы Найды, которые отличались уникальным темпераментом и рабочими качествами, и их потомков.

Гибриды проявили уникальное чутье и выдающиеся рабочие качества, успешно используясь для обнаружения запахов взрывчатых веществ и даже нефти. К сожалению, данный проект был закрыт. Бесконтрольные скрещивания волков и собак представляют опасность, поскольку гибриды наносят огромный ущерб дикой природе. Кроме того, волкособ не подходит для неопытного владельца собаки. В некоторых странах разведение и содержание волкособов запрещено.

Международная Кинологическая Федерация зарегистрировала две породы собак с примесью крови волка: чешский влчак и саарлосская волчья собака.

Эти породы подходят только для опытных владельцев собак, они осторожны и обладают уникальным чутьем. Куньминская волчья собака была выведена в Китае.

Профессор Сулима на основе гладкошерстного фокстерьера, оленегонного шпица и шакала вывел породу небольших собак, названных шалайка. Главное предназначение этих собак — обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков. Они также способны обнаруживать по запаху людей, инфицированных коронавирусной инфекцией.

В Австралии для пастьбы овец выведено несколько пород пастушьих собак с примесью крови дикой собаки динго. Самой известной среди них является австралийский хилер. Этой породе собак принадлежит рекорд продолжительности жизни — 38 лет.

В Соединенных Штатах, в штате Техас, существует редкая порода пастушьих собак, называемая блю-лейси, с примесью крови койота или лугового волка.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Последние материалы
Российские ракеты второй волны атаки наносят удары по Киеву
Курица "Объедение": минимум хлопот и отличный результат
Ключевой для импортёров России банк Китая остановил расчёты с РФ
Три продукта против отёков под глазами — выбор экспертов
От волка к домашней собаке: эволюция пород и гибридов в северных народах и мировых регионах
Раскрыт способ выделения ДНК в домашних условиях
7 февраля стартует чемпионат мира по биатлону со смешанной эстафеты
Хлоргексидин приносит пользу растениям
Эколог Лисицын сообщил о провале попытки спасти косаток из ледовой ловушки
Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников