Важно знать: что раздражает кошек в поведении людей

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Понимание кошек и людей: препятствия на пути к взаимопониманию

1:11
Зоосфера

Люди и кошки живут рядом уже много тысячелетий, но иногда им трудно понять друг друга до конца, что затрудняет общение и взаимопонимание.

Понимание кошек и людей: препятствия на пути к взаимопониманию
Фото: Wikipedia by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые сомневаются в том, что кошка способна на сознательную месть из-за обиды, но вызвать у неё раздражение или недовольство — это гораздо проще.

Если вам важны ваши отношения с вашим питомцем, то вам стоит знать, какие действия могут его раздражать. Знаете, почему многие кошки не любят маленьких детей? Потому что они могут дергать их за хвост, как за дверной звонок.

Хвост у кошки является продолжением позвоночника, поэтому даже небрежное движение может быть для неё болезненным. К тому же, кошка может обижаться не на ребенка — она понимает, что это "детёныш", но на вас — ведь именно вы разрешаете такое обращение.

Кроме того, кошке не нравятся грубые физические действия в её сторону. Для человека это может показаться простым прикосновением, а для кошки — настоящим насилием.

И последней раздражающей привычкой людей является громкий разговор, смех или эмоциональные жесты. Все это может восприниматься кошкой как сигнал агрессии и вызывать её напряжение.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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