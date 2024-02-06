Как обеспечить комфорт своей кошке: секреты правильного кормления

Зачем вам нужно регулярно проверять кормушку вашей кошки

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не каждый владелец кошки заинтересован в регулярной проверке кормушки, особенно вечером, что может привести к непреднамеренному пропуску кормления питомца. Кошка, естественно, не одобряет такой небрежности: она всегда ждет доступа к свежей воде и еде. Некоторые кошки проявляют высокий интеллект, не выражая недовольства отсутствием корма, а просто подходят и внимательно наблюдают за своим хозяином. Не следует считать этот взгляд признаком порчи, как утверждают некоторые эзотерические специалисты. Достаточно лишь проверить миску кота, чтобы уладить эту проблему.

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Иногда кошки могут проявлять свою неудовольствие громким мяуканьем, желая привлечь внимание к своей проблеме. Это типичное поведение, особенно если вы пытаетесь ограничить их свободу в комнате. В таких случаях стоит проверить, есть ли у кошки достаточно корма.

Ночные концерты, устраиваемые кошками, являются, пожалуй, самым неприятным проявлением их неудовольствия. Завывания кошек способны разбудить кого угодно, и некоторые животные даже идут на более агрессивные методы, чтобы привлечь внимание своего владельца. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заранее обеспечить кошку едой и водой перед сном.