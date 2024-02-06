Как обеспечить комфорт своей кошке: секреты правильного кормления

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Зачем вам нужно регулярно проверять кормушку вашей кошки

1:15
Зоосфера

Не каждый владелец кошки заинтересован в регулярной проверке кормушки, особенно вечером, что может привести к непреднамеренному пропуску кормления питомца. Кошка, естественно, не одобряет такой небрежности: она всегда ждет доступа к свежей воде и еде. Некоторые кошки проявляют высокий интеллект, не выражая недовольства отсутствием корма, а просто подходят и внимательно наблюдают за своим хозяином. Не следует считать этот взгляд признаком порчи, как утверждают некоторые эзотерические специалисты. Достаточно лишь проверить миску кота, чтобы уладить эту проблему.

Зачем вам нужно регулярно проверять кормушку вашей кошки
Фото: Wikipedia by Serena is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Иногда кошки могут проявлять свою неудовольствие громким мяуканьем, желая привлечь внимание к своей проблеме. Это типичное поведение, особенно если вы пытаетесь ограничить их свободу в комнате. В таких случаях стоит проверить, есть ли у кошки достаточно корма.

Ночные концерты, устраиваемые кошками, являются, пожалуй, самым неприятным проявлением их неудовольствия. Завывания кошек способны разбудить кого угодно, и некоторые животные даже идут на более агрессивные методы, чтобы привлечь внимание своего владельца. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заранее обеспечить кошку едой и водой перед сном.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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