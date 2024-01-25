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Привязанность по-кошачьи: как кошки выражают свою любовь и предпочтения в выборе хозяина

Зоосфера

Практически каждый человек знаком с кошками на личном опыте: многие решают завести этого домашнего питомца из-за его простоты в уходе и содержании.

Привязанность по-кошачьи: как кошки выражают свою любовь и предпочтения в выборе хозяина
Фото: Wikipedia by Takashi(aes256) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако психология этих животных остается загадкой, окутанной семью печатями.

Если обратить внимание на поведение кошки, станет очевидно, что она выделяет одного человека, которому проявляет наибольшую привязанность. Питомец предпочитает приближаться, требовать ласки и выражать свою симпатию по-своему. В это время остальные члены семьи остаются без должного внимания.

Вопреки распространенному мнению, кошку сложно "заставить полюбить" себя: она не признает хозяином человека только из-за кормежки, ухода и проведения времени вместе.

Научным исследованиям удалось выяснить, какой критерий для выбора "своего" человека для животного является наиболее важным.

Оказалось, что кошки оценивают всех членов семьи и выбирают того, кто больше всего похож на них.

Вот почему лучше заводить питомца еще в молодом возрасте: даже если он не "принимает" вас хозяином, есть все шансы установить крепкие дружеские отношения.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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