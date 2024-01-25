От радости до кошмаров: что происходит в мозгу собак во время сна

Домашние питомцы всегда продолжают поражать своих хозяев: несмотря на то, что мы сосуществуем друг с другом тысячи лет, многое в поведении собак остается загадкой.
Например, многие слышали, как их питомцы начинают издавать пискливые звуки или скулить во время сна. Это часто сопровождается движениями лап и тела. Как выяснилось, наши верные друзья также видят сны. Трудно сказать, что именно они "видят" ночью. Эксперты полагают, что тематика сновидений у них схожа с тем, что у людей.
Таким образом, считается, что животные могут переживать свои воспоминания во сне. Если собака плачет, вероятно, она просто видит неприятный сон. Это особенно часто происходит, если у собаки был травматический опыт.
Также животным снятся кошмары, если они чувствуют дискомфорт дома, возможно, из-за стрессовой ситуации. Если собака слишком часто видит плохие сны, то лучше всего показать ее ветеринару. Это важно для предотвращения проблем с нервной системой.
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