От радости до кошмаров: что происходит в мозгу собак во время сна

Секреты собачьих снов: почему собаки плачут и двигают лапами во время сна

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы всегда продолжают поражать своих хозяев: несмотря на то, что мы сосуществуем друг с другом тысячи лет, многое в поведении собак остается загадкой.

Например, многие слышали, как их питомцы начинают издавать пискливые звуки или скулить во время сна. Это часто сопровождается движениями лап и тела. Как выяснилось, наши верные друзья также видят сны. Трудно сказать, что именно они "видят" ночью. Эксперты полагают, что тематика сновидений у них схожа с тем, что у людей.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Таким образом, считается, что животные могут переживать свои воспоминания во сне. Если собака плачет, вероятно, она просто видит неприятный сон. Это особенно часто происходит, если у собаки был травматический опыт.

Также животным снятся кошмары, если они чувствуют дискомфорт дома, возможно, из-за стрессовой ситуации. Если собака слишком часто видит плохие сны, то лучше всего показать ее ветеринару. Это важно для предотвращения проблем с нервной системой.