Экспертные советы: взаимодействие с кошками через их собственный язык

Кошачьи тайны: как понять желания и эмоции вашего пушистого компаньона

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки занимают вершину популярности среди домашних животных по всему миру. Тем не менее, владельцам сложно понять, что именно хотят от них их пушистые компаньоны.

Фото: Wikipedia by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Все равно каждый хозяин стремится освоить способы взаимодействия с своими питомцами, поскольку люди стремятся установить эмоциональный контакт с кошками. Но это задача действительно сложная. Зарубежные ученые предприняли попытку раскрыть секреты общения с домашними животными, проведя серию научных экспериментов. Их выводы были опубликованы в зарубежных интернет-источниках. В результате наблюдений было выяснено, что кошки реагируют исключительно на "свои" сигналы в общении.

Если вы стремитесь пообщаться со своей любимицей, вам, возможно, придется прибегнуть к изучению соответствующей литературы, раскрывающей тайны восприятия мира через глаза животного.

Например, если вы хотите выразить свою любовь к питомцу, начните с того, чтобы смотреть на него и медленно закрывать глаза, похоже на то когда вы жмуритесь.

На кошачьем языке это будет означать ваше признание в любви. Также животные ценят, когда люди пытаются "пародировать" их жесты. Но стоит избегать подражания мяуканью, поскольку это, наоборот, может раздражать их.