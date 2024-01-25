От скуки до дискомфорта: почему собаки гоняются за хвостами

Внимание хозяевам собак: разбираемся с необычным поведением

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует множество необычных поступков у собак, которые выходят за пределы человеческого понимания, поскольку их поведение кажется лишенным логики.

Фото: WIkipedia by Lil Shepherd is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, удивительно наблюдать, как питомцы время от времени начинают гоняться за своими хвостами. Часто считается, что такое поведение присуще только щенкам, которые знакомятся со своим телом. Однако этим занятием не стеснены даже взрослые собаки. Оказывается, у животных существует множество причин для этого странного поведения.

Если собака оставлена без дела, а ее хозяин постоянно занят на работе, питомец начинает играться с "подручными средствами" из-за скуки. В таких случаях важно пересмотреть подход к организации досуга своего четвероногого друга и уделять ему достаточно внимания.

Наоборот, если собаку постоянно тренируют и перегружают, она может гнаться за хвостом, чтобы снять напряжение. Еще одной странной причиной может быть дискомфорт в какой-то части тела. Не имея рук, чтобы решить эту проблему, собака может попытаться достать проблемное место зубами.

Поэтому достаточно просто аккуратно вычесать шерсть вокруг хвоста питомца, чтобы помочь ему успокоиться.