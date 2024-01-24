Сон с питомцем: почему они выбирают именно вашу компанию

Почему ваша кошка предпочитает спать с вами: тепло и уют в ее глазах

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любому владельцу приносит удовольствие, когда его кошка предпочитает спать рядом с ним, вместо своего уголка.

Фото: Own work by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Присутствие питомца вблизи всегда успокаивает и придает сну более приятные ощущения.

Тем не менее, это точка зрения с "человеческой" стороны, и вряд ли кошка задумывается о нашем комфорте в этот момент. Вместо этого у нее могут быть иные причины:

Холод . Известно, что наши пушистые друзья ценят тепло, особенно в прохладные осенние ночи. Поэтому кошка выбирает нас в качестве своего "обогревателя", наслаждаясь теплом человеческого тела.

. Известно, что наши пушистые друзья ценят тепло, особенно в прохладные осенние ночи. Поэтому кошка выбирает нас в качестве своего "обогревателя", наслаждаясь теплом человеческого тела. Страх . Кошки обладают высоким интеллектом и осознают, что человек — сильное и смелое существо, способное отпугнуть любых недоброжелателей. Если ваш питомец не слишком смел, то предпочтет спать с вами для чувства защиты.

. Кошки обладают высоким интеллектом и осознают, что человек — сильное и смелое существо, способное отпугнуть любых недоброжелателей. Если ваш питомец не слишком смел, то предпочтет спать с вами для чувства защиты. Контроль. Кошка знает, что ваше пробуждение сигнализирует о приближающемся завтраке. Чтобы не упустить момент, она старается устроиться в ваших ногах, давая понять, что время для еды наступило.