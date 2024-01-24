Сон с питомцем: почему они выбирают именно вашу компанию

Любому владельцу приносит удовольствие, когда его кошка предпочитает спать рядом с ним, вместо своего уголка.
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Присутствие питомца вблизи всегда успокаивает и придает сну более приятные ощущения.
Тем не менее, это точка зрения с "человеческой" стороны, и вряд ли кошка задумывается о нашем комфорте в этот момент. Вместо этого у нее могут быть иные причины:
Холод. Известно, что наши пушистые друзья ценят тепло, особенно в прохладные осенние ночи. Поэтому кошка выбирает нас в качестве своего "обогревателя", наслаждаясь теплом человеческого тела.
Страх. Кошки обладают высоким интеллектом и осознают, что человек — сильное и смелое существо, способное отпугнуть любых недоброжелателей. Если ваш питомец не слишком смел, то предпочтет спать с вами для чувства защиты.
Контроль. Кошка знает, что ваше пробуждение сигнализирует о приближающемся завтраке. Чтобы не упустить момент, она старается устроиться в ваших ногах, давая понять, что время для еды наступило.
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