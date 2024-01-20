Решили завести волнистых попугайчиков: прежде всего прочтите эти рекомендации

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Если у вас есть волнистый попугайчик, и вы стремитесь обеспечить ему радость, важно создать комфортные условия в его клетке. Несмотря на небольшой размер волнистых попугайчиков, для поддержания их здоровья и счастья требуется достаточно места и развлечений.

Фото: flickr. com by Eric Kilby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот несколько аспектов, на которые следует обратить внимание при создании удобного пространства для вашего пернатого друга.

Выбор подходящей клетки: Выберите клетку достаточно просторную, чтобы попугайчик мог свободно перемещаться, с установкой горизонтальных перекладин для лазания.

Расстояние между прутьями: Убедитесь, что прутья расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, чтобы ваш попугайчик не мог выскочить. Идеальное расстояние — около 1,22 см.

Добавление насестов: Разместите на разной высоте несколько жердочек. Это позволит вашему волнистому попугайчику тренироваться и поддерживать свое здоровье.

Включение игрушек: Разместите игрушки, такие как колокольчики, качели или зеркала. Волнистые попугайчики любят играть и развлекаться.

Кормление: Обеспечьте прочные посуды для кормления, легко доступные для вашего попугайчика.

Возможности для купания: Оставьте место для небольшой тарелки, где попугайчик может купаться — это еще один способ поддерживать его чистоту.

Безопасность прежде всего: Убедитесь, что внутри клетки нет острых краев и точек, которые могут причинить травмы.

Размещение клетки: Поместите клетку в такое место вашего дома, чтобы ваш волнистый попугайчик чувствовал себя частью семьи.

Регулярная уборка: Содержите клетку в чистоте, удаляя помет и остатки еды ежедневно, а также проводите глубокую чистку раз в неделю.

Тихий уголок для сна: Обеспечьте вашему волнистому попугайчику уютное место для сна, защищенное от сквозняков и внешних помех.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите для своего волнистого попугайчика идеальное пространство, способствующее его комфорту, здоровью и счастью.