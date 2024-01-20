Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алоэ вера - это не только лекарство, это и отличное удобрение: семена вас отблагодарят ростом
В Москве начали тестировать новый светофор
Сухой корм или влажный: какой конкретно подойдет вашему питомцу?
Боксер Кевин Джонс: из Америки в Россию за любовью и ипотекой
Вице-президент АТОР предрёк подорожание летнего отдыха на 30-40%
Водителям объяснили, что будет за наезд на разделительную полосу
Балет и орфография: Волочкова оказалась в центре скандала с грамматическими ошибками
Древняя гигантская звезда взорвалась так, как ученые даже не предполагали
Зеленский сделал важные изменения в руководстве страны: увольнение Залужного

Решили завести волнистых попугайчиков: прежде всего прочтите эти рекомендации

2:06
Зоосфера » Птицы

Если у вас есть волнистый попугайчик, и вы стремитесь обеспечить ему радость, важно создать комфортные условия в его клетке. Несмотря на небольшой размер волнистых попугайчиков, для поддержания их здоровья и счастья требуется достаточно места и развлечений.

Решили завести волнистых попугайчиков: прежде всего прочтите эти рекомендации
Фото: flickr. com by Eric Kilby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот несколько аспектов, на которые следует обратить внимание при создании удобного пространства для вашего пернатого друга.

Выбор подходящей клетки: Выберите клетку достаточно просторную, чтобы попугайчик мог свободно перемещаться, с установкой горизонтальных перекладин для лазания.

Расстояние между прутьями: Убедитесь, что прутья расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, чтобы ваш попугайчик не мог выскочить. Идеальное расстояние — около 1,22 см.

Добавление насестов: Разместите на разной высоте несколько жердочек. Это позволит вашему волнистому попугайчику тренироваться и поддерживать свое здоровье.

Включение игрушек: Разместите игрушки, такие как колокольчики, качели или зеркала. Волнистые попугайчики любят играть и развлекаться.

Кормление: Обеспечьте прочные посуды для кормления, легко доступные для вашего попугайчика.

Возможности для купания: Оставьте место для небольшой тарелки, где попугайчик может купаться — это еще один способ поддерживать его чистоту.

Безопасность прежде всего: Убедитесь, что внутри клетки нет острых краев и точек, которые могут причинить травмы.

Размещение клетки: Поместите клетку в такое место вашего дома, чтобы ваш волнистый попугайчик чувствовал себя частью семьи.

Регулярная уборка: Содержите клетку в чистоте, удаляя помет и остатки еды ежедневно, а также проводите глубокую чистку раз в неделю.

Тихий уголок для сна: Обеспечьте вашему волнистому попугайчику уютное место для сна, защищенное от сквозняков и внешних помех.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите для своего волнистого попугайчика идеальное пространство, способствующее его комфорту, здоровью и счастью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Древняя гигантская звезда взорвалась так, как ученые даже не предполагали
Зеленский сделал важные изменения в руководстве страны: увольнение Залужного
Решили завести волнистых попугайчиков: прежде всего прочтите эти рекомендации
Топ бьюти-средств для ухода за лицом в морозы
В марсианских долинах на протяжении сотен миллионов лет могла периодически течь вода
Раствор с йодом поможет избавиться от тли
Не будьте легкомысленны: если вас поцарапала ваша же кошка, следуйте 5 рекомендациям
В США кот спас болонку от напавших на неё койотов
Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут
Заградительные шары-маркеры на высоковольтных линиях: зачем они нужны и как обеспечивают безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников