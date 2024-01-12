Эти советы уберегут вашего домашнего питомца от повреждений лап

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Владельцам домашних животных рассказали как обезопасить питомцев зимой

1:50
Зоосфера

Пескосоляная смесь, применяемая для борьбы с льдом и снегом на тротуарах и дорогах, может оказаться вредной для здоровья животных. При проходе животных по такой смеси она может прилипнуть к их лапам и вызвать различные проблемы.

Владельцам домашних животных рассказали как обезопасить питомцев зимой
Фото: openverse Own work by Marlies Kloet is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Воздействие пескосоляной смеси на животных может быть вредным по нескольким причинам:

Раздражение кожи

В составе пескосоляной смеси присутствуют химические вещества, способные вызвать раздражение кожи у животных, что может привести к зуду, покраснению и даже образованию язв на лапах.

Повреждение подушечек лап

Пескосоляная смесь может содержать острые частицы, которые могут повредить подушечки лап у животных, вызывая болезни и даже хромоту.

Отравление

Некоторые пескосоляные смеси содержат токсичные химические вещества, которые могут стать причиной отравления, если животные случайно их проглотят.

Рекомендации по защите животных от воздействия пескосоляной смеси:

Избегайте тротуаров

Постарайтесь избегать прохождения животных по тротуарам и дорогам, обработанным пескосоляной смесью, если это возможно.
Используйте защитные ботинки. Для животных, вынужденных проходить по таким поверхностям, можно применять специальные защитные ботинки, защищающие лапы, сообщает Аргументы и факты – Томск.

Регулярно осматривайте лапы

Периодически проверяйте состояние лап животных на наличие раздражений или повреждений. При выявлении проблем обратитесь к ветеринару.

Очищайте лапы

После прохода животных по пескосоляной смеси тщательно очищайте их лапы от остатков смеси, используя теплую воду и мягкую ткань.

Обращайтесь к ветеринару

В случае возникновения проблем с лапами из-за воздействия пескосоляной смеси, немедленно обратитесь к ветеринару для профессиональной помощи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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