Эти советы уберегут вашего домашнего питомца от повреждений лап

Пескосоляная смесь, применяемая для борьбы с льдом и снегом на тротуарах и дорогах, может оказаться вредной для здоровья животных. При проходе животных по такой смеси она может прилипнуть к их лапам и вызвать различные проблемы.
В составе пескосоляной смеси присутствуют химические вещества, способные вызвать раздражение кожи у животных, что может привести к зуду, покраснению и даже образованию язв на лапах.
Пескосоляная смесь может содержать острые частицы, которые могут повредить подушечки лап у животных, вызывая болезни и даже хромоту.
Некоторые пескосоляные смеси содержат токсичные химические вещества, которые могут стать причиной отравления, если животные случайно их проглотят.
Постарайтесь избегать прохождения животных по тротуарам и дорогам, обработанным пескосоляной смесью, если это возможно.
Используйте защитные ботинки. Для животных, вынужденных проходить по таким поверхностям, можно применять специальные защитные ботинки, защищающие лапы, сообщает Аргументы и факты – Томск.
Периодически проверяйте состояние лап животных на наличие раздражений или повреждений. При выявлении проблем обратитесь к ветеринару.
После прохода животных по пескосоляной смеси тщательно очищайте их лапы от остатков смеси, используя теплую воду и мягкую ткань.
В случае возникновения проблем с лапами из-за воздействия пескосоляной смеси, немедленно обратитесь к ветеринару для профессиональной помощи.
Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.