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Специалисты поделились советами, как ухаживать за питомцами зимой

1:33
Зоосфера

Так же, как и люди, животные приспосабливаются к холодам, страдают от гололёда, болеют и грустят долгими зимними вечерами. В связи с зимним сезоном специалисты поделились советами, как ухаживать за домашними питомцами зимой.

Специалисты поделились советами, как ухаживать за питомцами зимой
Фото: petfoodprocessing.net

Отмечается, что особенно опасно переохлаждение для собак миниатюрных пород, ведь им сложнее поддерживать температуру тела на морозе. Поэтому ветеринары рекомендуют сократить время прогулки питомца в сильный мороз, а также следить, чтобы животное больше двигалось.

Вдобавок, обращают внимание эксперты, обретая обновку для животного, нужно учитывать размер и особенности породы питомца. Ведь маленькие собачки, у которых небольшая мышечная масса, мёрзнут сильнее, так что им нужны тёплые, желательно трёхслойные комбинезоны. При этом крупной активной собаке можно подобрать специальную попону, которая не будет сковывать движения при беге.

Что касается кошек — специалисты уверены, что их, как и домашних хорьков лучше не выводить на прогулку по снегу, потому что в мороз они могут легко простудиться и заболеть гриппом.

Вдобавок, в холода не следует злоупотреблять купанием питомцев. Эксперты уточняют, что их шерсть может утратить свои защитные свойства. Кроме того, владельцам животных советуют сделать их зимний рацион калорийнее, не забывать давать своим питомцам витамины, а также обезопасить их от сквозняков.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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