В Москве ветеринары спасли кошку с застрявшим в пасти новогодним "сердечком"

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Столичные ветеринары спасли кошку, у которой в пасти застряло новогоднее "сердечко". Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Фото: ru.freepik.com

Как уточнили в пресс-службе комитета ветеринарии по городу Москве, у кошки в пасти застряла новогодняя наклейка в форме сердечка.

Освободить кошку по имени Шерри оказалось непросто. Посторонний предмет мешал питомцу есть и пить. Фольгированная наклейка приклеилась к нёбу, а её острые края успели поранить животному ротовую полость.

По словам ветврачей, кошечке повезло: благодаря особенной форме наклейки она не смогла её проглотить, так что в пищевод посторонний предмет не попал.

Специалисты обращают внимание на то, что в новогодние праздники подобная проблема у четвероногих — не первая. В этот период кошки часто проглатывают мишуру, "дождик", ленточки и другие элементы декора. Причина кроется в анатомическом строении языка, ворсинки на котором направлены внутрь. Так что, если "дождик" или мишура попадают в пасть питомца и цепляются за язык, кошка их невольно проглатывает.