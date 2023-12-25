Позволять ли собаке обн.хивать все подряд на прогулке

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У домашних животных, как и у людей, необходимы не только физические, но и умственные нагрузки, а обоняние играет ключевую роль в их восприятии окружающего мира.

Фото: Own work by Lilly M is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прогулки на свежем воздухе имеют важное значение для собак, в том числе и для представителей мелких пород, чего нельзя сказать о кошках. Во время прогулок животное освобождает излишнюю энергию, а также активно использует свои естественные инстинкты.

Обоняние играет важную роль в восприятии мира собаками. Если для человека в основном важно зрение, то у собак на первом плане находится их уникально развитое обоняние. Нос собаки функционирует почти в 10 раз эффективнее, чем человеческий, а их обонятельная система гораздо сложнее, снабжая их информацией о мире вокруг.

Устройство обоняния у собак дополняется обонятельной выемкой в носу, способной обрабатывать информацию о запахах. Ежедневно собаки воспринимают отдельные запахи из обширного ароматического букета в окружающей среде, что делает их способными выделять конкретные запахи, например, обнаруживать остатки сыра на пицце в мусоре или запах другой собаки, присутствовавшей недавно.

Правильные прогулки с собакой включают в себя выделение достаточного времени для того, чтобы животное могло полноценно погружаться в окружающий мир, обнюхивая различные ароматы. Выбор безопасных и интересных мест, таких как чистые леса и парки, способствует удовлетворению естественных инстинктов собаки и делает прогулку не только физически полезной, но и умственно насыщенной.