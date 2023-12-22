Избыточный вес у питомца часто проявляется невозможностью прощупывания ребер при легком надавливании. Однако, чтобы понять, почему у кошек возникает лишний вес, необходимо рассмотреть основные причины:
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избыток калорий в рационе,
недостаток физической активности,
хронические заболевания и старение, поскольку с возрастом замедляется метаболизм.
Кастрированные животные также более подвержены набору веса.
Если вы обеспокоены избыточным весом вашей кошки, важно проконсультироваться с ветеринаром. Специалист оценит состояние здоровья животного и разработает безопасную программу по снижению веса.
Ветеринары обычно предлагают несколько методов:
Диета: Перед внесением изменений в рацион животного, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Диета может включать в себя уменьшение объема или калорийности пищи.
Физическое упражнение: Активные игры и использование специальных игрушек для кошек могут помочь в увеличении физической активности.
Угощения: Если лакомства необходимы, выбирайте варианты с низким содержанием калорий.
Влажный корм: Высококачественный влажный корм предлагает более сбалансированное питание, а также продлевает чувство сытости за счет высокого содержания влаги.
Если у вашего питомца появились изменения во внешнем виде или поведении, рекомендуется обратиться к ветеринару для более детального анализа и консультации.
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