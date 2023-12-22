У вашего любимца избыточный вес: как его заставить похудеть

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Избыточный вес у питомца часто проявляется невозможностью прощупывания ребер при легком надавливании. Однако, чтобы понять, почему у кошек возникает лишний вес, необходимо рассмотреть основные причины:

Фото: flickr. com by allen watkin from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

избыток калорий в рационе,

недостаток физической активности,

хронические заболевания и старение, поскольку с возрастом замедляется метаболизм.

Кастрированные животные также более подвержены набору веса.

Если вы обеспокоены избыточным весом вашей кошки, важно проконсультироваться с ветеринаром. Специалист оценит состояние здоровья животного и разработает безопасную программу по снижению веса.

Ветеринары обычно предлагают несколько методов:

Диета: Перед внесением изменений в рацион животного, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Диета может включать в себя уменьшение объема или калорийности пищи. Физическое упражнение: Активные игры и использование специальных игрушек для кошек могут помочь в увеличении физической активности. Угощения: Если лакомства необходимы, выбирайте варианты с низким содержанием калорий. Влажный корм: Высококачественный влажный корм предлагает более сбалансированное питание, а также продлевает чувство сытости за счет высокого содержания влаги.

Если у вашего питомца появились изменения во внешнем виде или поведении, рекомендуется обратиться к ветеринару для более детального анализа и консультации.