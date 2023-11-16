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В Москве обезьяна взбесилась из-за людей

1:04
Зоосфера » Экзотика

Московским спасателям пришлось успокаивать домашнюю обезьянку, взбесившуюся из-за хозяев. О необычном происшествии столичный "Пожарно-спасательный центр" рассказал в соцсетях в четверг.

В Москве обезьяна взбесилась из-за людей
Фото: Комсомольская правда by Олег Укладов

Вызов в Службу 112 поступил 16 ноября. В квартире на улице Ясеневой случилась семейная ссора, и встревоженный ею домашний капуцин по кличке Мася стал бросаться на людей. Хозяева признались, что сами не могут с ним справиться.

По прибытию спасатели расчёта ПСО № 215 обнаружили разъярённую обезьянку сидящей на родственнике заявителей. Она кусалась и никого не подпускала к себе.

Животное удалось обхитрить: пока сотрудник полиции отвлекал буйного питомца лакомством, пожарный в полной боевой экипировке — шлеме и крагах — схватил его и поместил в клетку.

В результате инцидента силовики не пострадали, мужчина, которого оседлала Мася, слегка покусан, ему оказали помощь на месте.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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